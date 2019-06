City | il ricorso al Tas non ferma la sentenza Uefa Si riapre la possibilità dell’addio

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Neanche il ricordo al Tas dovrebbe riuscire a salvare il. Il club di Manchester aveva provato a giocare d’anticipo per evitare la squalifica dalle coppe per un anno rivolgendosi al Tribunale Arbitrale Sportivo per bloccare il passaggio del caso dagli investigatori ai giudici dell’. L’obiettivo era quindi quello di bloccare l’nell’inviare il caso alla camera giudicante per una sanzione da imporre: il club inglese sostiene che non vi è alcun caso da giudicare, puntando sulla legittimità e sulla fretta delle indagini. Ma secondo quando riporta il Sun è stato lo stesso TAS di Losanna che ha spiegato come nulla possare il procedimento in corso. “Non è previsto uno stop al processo dell’mentre è in corso il procedimento al TAS“. Secondo questa versione, ildelnon avrebbe alcun effetto sulladell’che potrebbe ...

GoalItalia : Il TAS gela le speranze del Manchester City: 'Il ricorso non ferma il procedimento UEFA' ? - GoalItalia : Speranze di successo quasi nulle per il ricorso presentato dal Manchester City al TAS ?? - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Manchester City, la sentenza Uefa sul FPF in arrivo nonostante il ricorso al Tas -