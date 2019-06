Animali | i cani sono lo specchio dello stress dei padroni

Animali : Oipa - in Veneto più di 450 cani liberati dalla catena in 4 anni (2) : (AdnKronos) - “La detenzione di un cane a catena è di fatto una condizione crudele oltre che inadeguata: essa non garantisce la soddisfazione delle esigenze etologiche di base, impedendogli un movimento libero ed è spesso l’inizio di una condizione che sfocia poi in forme di maltrattamento e soffere