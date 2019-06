Trani | incidente | giovane morto schiacciato mentre cambiava ruota tir

tg24.sky

(Di martedì 4 giugno 2019)tir Il ragazzo, 22 anni, lavorava per una società di soccorso stradale, è deceduto sotto il mezzo del quale stava sostituendo il pneumatico. È accaduto nel Barese, in via Andria nei pressi dello svincolo stradale della statale 16

