MotoGp – Due italiane da urlo al fianco di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello

MotoGp - GP Catalogna 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia fra due settimane a Barcellona : Tra due settimane il Circus del Motomondiale volgerà lo sguardo verso la Spagna, per la precisione la Catalogna, su un tracciato particolarmente noto anche al mondo della F1. Già se dei test invernali e del GP iberico della quattro ruote, la pista è un bell’esame di maturità per tutti, essendo tra le più complete del calendario. Solitamente, infatti, chi va forte qui lo fa anche altrove. Sarà un esame per i top rider, a partire da Marc ...

MotoGp – Mugello e Misano a confronti : i costi per un weekend a due ruote : Mugello e Misano: i costi per un weekend di MotoGp. I prezzi dei biglietti per Mugello e Misano. I costi extra per il weekend di MotoGp. Come conviene organizzarsi per risparmiare Domani 31 maggio, prenderanno ufficialmente il via le prove libere per il sesto atto della MotoGp. La pista, sarà una delle più difficili e spettacolari: il Mugello. Rossi & co. se la dovranno vedere come al solito con Márquez, per una bagarre che si ...

MotoGp - due anni dalla morte di Hayden : il dolce messaggio di Jorge Lorenzo sui social [FOTO] : Il pilota maiorchino ha voluto ricordare Nicky Hayden, deceduto due anni fa in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale Sono passati due anni da quel maledetto 22 maggio 2017 che si è portato via Nicky Hayden, spirato per colpa delle ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. Il pilota americano è stato investito da un furgone mentre si allenava in bicicletta nei pressi di Rimini, morendo dopo alcuni giorni di ...

MotoGp - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Si corre al Mugello fra due settimane! : Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Francia 2019 di Le Mans, il Motomondiale è pronto a trasferirsi nei confini Italiani, in vista del Gran Premio d’Italia 2019. Il Mugello, come consuetudine, sarà palcoscenico di tre giorni (con le gare fissate per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica) davvero intensi, per la sesta tappa della stagione. Gli Italiani, ovviamente, proveranno ad essere profeti in patria, ...

MotoGp – Iannone e Lorenzo in difficoltà - Biaggi crede nei due piloti : “il godimento sarà doppio” : Max Biaggi ‘difende’ Iannone e Lorenzo: il parere dell’ex pilota sui due campioni in difficoltà con le loro nuove squadre ad inizio stagione La stagione 2019 di MotoGp ha regalato finora forti emozioni: tanti duelli, tanto spettacolo in pista, tra sorprese e conferme. Se Marquez si è confermato competitivo e Rins ha dimostrato di poter lottare con i piloti, c’è chi ancora è in difficoltà. Stiamo parlando di Jorge ...

MotoGp – Due podi consecutivi per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa per i fan italiani in vista del Mugello : Suzuki festeggia il secondo podio consecutivo di Rins in MotoGp. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Italia del Mugello e Suzuki dà a tutti la possibilità di assistere alla gara a condizioni incredibili dalla Tribuna Poggio Secco: chi compra i biglietti nei concessionari Suzuki entro il 24 maggio avrà compresi nel prezzo due pass speciali Suzuki sta vivendo un momento d’oro in MotoGp. Il Gran Premio di Spagna, corso a Jerez ...

MotoGp - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Le Mans : Tra due settimane (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e il tema sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, in sella alle loro Yamaha e Ducati, cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contendere al campione del mondo ...

MotoGp – Vinales vede il bicchiere mezzo pieno : “due Yamaha satellite davanti? Deve motivarci non frustrarci” : Maverick Vinales fiducioso e soddisfatto dopo le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo della Yamaha Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, che ...

MotoGp Jerez - i due volti della Yamaha. Rossi cercherà il miracolo : Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - Le qualifiche del Gp di Spagna evidenziano una serie di tratti su cui, favoriti e non al Mondiale di MotoGp , dovranno riflettere. Primo: c'è una Yamaha che ...

MotoGp - due italiani al comando : a Jerez Dovizioso e Rossi contro Marquez : ... Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

Sfide Storiche è la modalità di MotoGp 19 che ci permette di rivivere dei momenti storici delle due ruote : Con un nuovo trailer, Milestone ha presentato la nuova modalità Sfide Storiche di MotoGP 19, in cui i giocatori possono rivivere alcune delle Sfide più emozionanti della storia di MotoGP. Ecco il comunicato ufficiale.La modalità Sfide Storiche è un vero tuffo nella storia della MotoGP, dove i giocatori avranno a disposizione più di 50 piloti leggendari e 35 moto ufficiali delle categorie 500cc e MotoGP™, tutto perfettamente ricreato in ...

MotoGp - GP Austin 2019 tra due insidie : Marquez e l'asfalto : I numeri dicono che ad Austin non c'è storia, l'accoppiata pole-vittoria è affare esclusivo di Marc Marquez . Ma sono proprio i numeri a dire che non si può vincere sempre. Certo l'impresa per chi ...

MotoGp - GP Usa 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso ad Austin. Due ottimi podi nel 2014 e 2015 - poi molte delusioni : La stagione 2019 del Motomondiale continua nel fine settimana del 12-14 aprile in Texas per la settima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America sulla pista di Austin. Dopo un avvio di Campionato abbastanza convincente, caratterizzato dalla vittoria in volata in Qatar e dal terzo posto in Argentina, Andrea Dovizioso si presenta alla vigilia del terzo round stagionale con la consapevolezza di avere a disposizione probabilmente la ...