MotoGp – Dovizioso commenta la strategia di Marquez al Mugello | Andrea tra frecciatine e

(Di sabato 1 giugno 2019)analizza il sabato di qualifiche del Gp d’Italia: le parole del forlivese della Ducati alNono tempo peroggi in qualifica al: il forlivese della Ducati, arrivato in Q2 dopo aver superato la Q1 insieme al suo compagno Michele Pirro, wild card al Gp d’Italia. A far discutere al termine del sabato delle qualifiche è ladi, che ha fatto la pole position prendendo la scia a. Alessandro La Rocca /LaPresse “Chesia primo o terzo cambia poco. Quando ha preso la mia scia per trovare la sua pole ero dodicesimo e non avevo fatto un buon tempo prima. Ero nella situazione che dovevo fare il tempo a tutti i costi mentre gli altri avevano già un buon tempo. Mi sono concentrato per fare un buon tempo ed alla fine ho trovato il nono. Lui ha trovato un tempo esagerato.è veramente forte, ...

