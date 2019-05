Domenica In | Mara Venier sbeffeggia Pamela Prati con Teo Caltagirones | finto marito di

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019)ci sta regalando una puntata finale diIn decisamente scoppiettante e senza esclusione di colpi: oltre a grandi ospiti come Romina Power, Renzo Arbore e Nino Frassica, la conduttrice ha dato il meglio di sé nell'intervista a Gina Lollobrigida, annunciata per la puntata d'inizio di questo ciclo trionfale ma poi saltata a causa di problemi di salute dell'attrice.L'intervista si è aperta con un cappello affettuoso dinei confronti della Lollobrigida: "Gina, tu sei stata tra le prime a sapere che avrei rifatto questo programma. Mi avevi detto subito 'falla'. Dovevi venire per la prima puntata ma poi non sei stata bene, invece oggi sei qui. Non voglio parlare di cose brutte, oggi voglio divertirmi con te". La chiacchierata si è trasformata in un capolavoro di metatelevisione nel qualeha costretto l'autore Marco Luci a presentarsi davanti alle telecamere ...

