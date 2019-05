L’Italia profonda narrata tra musi di vacche | meste ebbrezze e vecchi pregi

Tennis - Fed Cup 2019 : L’Italia sprofonda in Serie C. Obiettivo ricostruire - ma con quale futuro? : Nel giorno del trionfo di Fabio Fognini a Montecarlo, in quel di Mosca il Tennis femminile italiano toccava il punto più basso della sua storia con la retrocessione dell’Italia nella Serie C della Fed Cup. Dal prossimo anno, infatti, le azzurre giocheranno nei raggruppamenti zonali, per l precisione nel Gruppo I zona Europa-Africa con Olanda, Kazakhstan, Austria, Lussemburgo, Svezia, Polonia, Ucraina, Estonia, Serbia, Ungheria, Croazia, ...

