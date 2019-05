Michele Bravi torna su IG dopo l' incidente | ' Sto ricostruendo la realtà'

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019)to a raccontarsi in una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera. Il giovane cantante vincitore di X-Factor, lo scorso 22 novembre è stato protagonista di un'in auto nel quale una donna in sella alla sua moto ha perso la vita. Da quel momento in poi,ha iniziato a vivere un vero e proprio dramma. Si è isolato dal mondo che lo circondava, si è allontanato dalla musica e si è chiuso in se stesso, poiché scosso dall'accaduto. Sulle pagine del quotidiano si legge chein seguito all'incindente autostradale non riusciva più a dire e sentire nulla perché in preda al rimorso ed ai sensi di colpa. In merito a quella terribile notte il cantante ha preferito non entrare troppo nei particolari: "Non voglio rendere questa tragedia un momento di opinione pubblica. Dico solo che sono state fatte intendere tante cose sbagliate"....Continua a ...

