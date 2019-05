Lazio | l’entusiasmo di Correa | “la Coppa Italia è un sogno che si realizza | mi ha

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il giocatore dellaha raccontato le emozioni avvertite dopo il successo incontro l’Atalanta Joaquin, amichevolmente il ‘Tucu’, torna sulla finale didi mercoledì scorso, vinta dallaper 2-0 contro l’Atalanta. A inferire il colpo di grazia ai bergamaschi è stato proprio il trequartista argentino: “prima ancora che arrivasse la palla lanciata da Caicedo avevo già deciso cosa fare: puntare e bruciare sullo scatto l’avversario e poi superare in dribbling il portiere” racconta il laziale in un’intervista a ‘La Gazzetta dello sport’. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE “E’ stata la mia prima, una di quelle sere che sogni fin da bambino – continua, ricordando le tre finali perse ai tempi del Siviglia (due contro il Barcellona, una contro il Real ...

Giorgiolaporta : Ho girato personalmente questo video in #PiazzaDuomo per raccontare l'entusiasmo del popolo della #Lega nei confron… - maxxsilo : RT @Giorgiolaporta: Ho girato personalmente questo video in #PiazzaDuomo per raccontare l'entusiasmo del popolo della #Lega nei confronti d… - Adriana80602870 : RT @Giorgiolaporta: Ho girato personalmente questo video in #PiazzaDuomo per raccontare l'entusiasmo del popolo della #Lega nei confronti d… -