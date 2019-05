Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal Napoli per Correa

ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Due dichiarazioni fondamentali, quelle raccolte a Radio Kiss Kiss, dal presidente della Lazio. La prima sull’allenatore della formazione romana, Simone Inzaghi, che le notizie di mercato vorrebbero in lizza per il posto sulla panchina della Juventus, subito dietro a Maurizio Sarri. Il presidente smentisce ogni insinuazione con fermezza “Simone Inzaghi alla Juve? Non mi hanno mai chiamato, è il nostro allenatore“. Chiarita dunque la questione panchina resta il mercato, si era parlato nelle ultime ore dicome possibile acquisto delperché piace tanto a Davide Ancedlotti, ma anche su questo frontesmentisceL'articolodalperilsta.

