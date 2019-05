Monterotondo | Debora libera  «Ha ucciso il padre  per difendersi»

Monterotondo - Deborah torna in libertà : «Ha ucciso il padre violento per difendersi» : torna libera Deborah Sciacquatori, 19, che domenica scorsa a Monterotondo , vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre , poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni....

Deborah è libera. Scarcerata la ragazza di Monterotondo : "Eccesso legittima difesa" : Torna libera Debora Sciacquatori, 19, che domenica scorsa a Monterotondo , vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. La Procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà. Debora era ai domiciliari: l’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa.

Monterotondo - il dramma di Deborah è un circolo vizioso. Chi lavora coi minori lo sa : La fuga dall’inferno di Deborah Sciacquatori, 19 anni, si è conclusa con la morte del padre Lorenzo. I quotidiani riportano che quest’uomo fosse un ex pugile con problemi di alcol e di violenza, che si allenava nel garage di casa con un pungiball su cui sfogava rabbia e violenza; ma evidentemente non gli bastava. Nel 2014 era stato denunciato per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina Lorenzo ...