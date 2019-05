Diretta Venezia Trento | risultato 34-21 | streaming video Rai | allungo della Reyer!

LIVE Venezia-Trento 50-36 basket - Gara-2 Play-off in Diretta : i padroni di casa volano via : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a gara-5. In gara-1 il successo dei veneziani è arrivato principalmente in virtù ...

Diretta Venezia TRENTO/ Streaming video Rai : Vidmar - l'eroe a sorpresa in gara-1 : DIRETTA VENEZIA TRENTO playoff di basket Serie A1 Streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, valida per gara-2 di quarti.

LIVE Venezia-Trento 67-57 basket - Play-off 2019 in Diretta : la Reyer vince gara-1! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo ...

LIVE Venezia-Trento 37-35 basket - Play-off 2019 in Diretta : la Reyer recupera il punteggio ma l’Aquila è avanti all’intervallo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo ...

LIVE Venezia-Trento 0-0 basket - Play-off 2019 in Diretta : al Pala Taliercio va in scena gara-1 di un grande classico! : 35Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquila basket che poi ha perso in finale contro l’Armani ...

Dove vedere Carpi-Venezia in Diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Carpi-Venezia in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi, il match tra Carpi e Venezia valido per la 38esima giornata di Serie B. Ultima di campionato importantissima per i lagunari, che in caso di vittoria possono ancora sperare in un destino migliore. Carpi-Venezia: come arriva la squadra di Castori Il Carpi Fabrizio Castori arriva alla sfida ...

Diretta/ Venezia Pescara - risultato 1-1 - streaming video DAZN : intervallo al Penzo! : Diretta Venezia Pescara streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al Pierluigi Penzo per la 37giornata del campionato di Serie B.