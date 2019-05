L' Organizzazione Mondiale della Sanità deciderà questa settimana se la dipendenza da

Google Fit collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella Health for All Challenge : Google continua la partnership con l'Organizzazione Mondiale della Sanità tramite la sua app Google Fit che inviterà gli utenti a partecipare al Walk the Talk: La salute per tutti 2019 in programma il prossimo 19 maggio. Google Fit tenterà di far sì che i partecipanti registrati possano camminare, correre, fare jogging, andare in bicicletta, in modo da coprire complessivamente la circonferenza della terra in un solo giorno. L'articolo Google ...