Con Romina Falconi a Milano vince l’amore | la proposta di matrimonio gay direttamente sul

Anticipazioni Amici 18 - la semifinale : giuria speciale Con J-Ax - Romina Power e Ferilli : Mancano poco più di 24 ore alla penultima puntata del serale di Amici: le sorprese che Maria De Filippi ha preparato al pubblico, sono tantissime. A commentare e votare le esibizioni dei 5 semifinalisti saranno sia Loredana Bertè che una giuria speciale composta da J-Ax, Sabrina Ferilli e Romina Power: ospiti della serata, invece, saranno Antonella Clerici e Renato Zero. Al termine della diretta, conosceremo i nomi dei 4 talenti che approderanno ...

Amici 2019 - semifinale : Antonella Clerici - Sabrina Ferilli - J-Ax e Romina Power giurati Con la Bertè. Ospite Renato Zero : Antonella Clerici Il Serale di Amici 2019 arriva all’appuntamento con la semifinale, che decreterà i quattro finalisti che sabato 25 maggio si contenderanno la vittoria. A sceglierli, oltre al pubblico da casa tramite il televoto e i professori, un’altra inedita giuria dopo quella formata da Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier sabato scorso. Amici 2019: la speciale giuria della semifinale Per la penultima puntata di domani ...

Al Bano Carrisi e la Confessione su Romina Power : "Finalmente lo ha fatto". Il cuore batte ancora per lei? : Al Bano Carrisi, che il 20 maggio compie 76 anni, racconta a Gente, in edicola da venerdì 17 maggio, i festeggiamenti con i suoi figli più piccoli, Jasmine e Bido, nati dal legame con Loredana Lecciso. "Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e cinque insieme è complic

Marco Maddaloni - matrimonio Con Romina salta? Dopo il caos la verità del judoka : matrimonio Marco Maddaloni: il vincitore dell’Isola ospite a Pomeriggio Cinque Marco Maddaloni è stato uno degli ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, ed era più che prevedibile che accadesse Dopo le dichiarazioni della sua Romina riprese da tutti i media: se ve lo siete persi infatti sappiate che la ragazza si è lamentata del […] L'articolo Marco Maddaloni, matrimonio con Romina salta? Dopo il caos la verità del judoka ...

Isola dei Famosi - Romina Giamminelli delusa da Marco Maddaloni : 'Quasi non ti riConosco' : Una volta terminata l'Isola dei Famosi, i riflettori intorno a Marco Maddaloni non sembrano essersi spenti. Durante l'ultima puntata del reality show - che ha decretato la vittoria del naufrago napoletano - il judoka aveva chiesto alla storica compagna di sposarlo in chiesa. Inoltre, per rendere ancor più suggestiva la sua proposta, l'atleta in Honduras aveva costruito un anello di conchiglie con le sue mani. Nonostante ciò, ad oggi il ...

Ezio Greggio si racconta : la storia Con Romina - i figli e i progetti in tv : Ezio Greggio, la storia d’amore con Romina: il lato della 26enne che l’ha conquistato La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico procede a gonfie vele. Oggi, in un’intervista per il settimanale Gente, il noto conduttore confessa di essere fortemente legato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex partecipante di Miss Italia. Ha […] L'articolo Ezio Greggio si racconta: la storia con Romina, i ...

Romina Power - l'enigmatico messaggio : "Il cancro non è una malattia". SConcerto tra i fan : Un post enigmatico. Romina Power, su Instagram, pubblica la foto della copertina di un libro di Andreas Moritz dal titolo discutibile e provocatorio: Il cancro non è una malattia. L'autore, che lo strillo di prima presenta come quello dello "stupefacente" precedente volume Vampate di fegato e cistif

Cassano. Giovanni De Cicco ha Confessato l’omicidio della moglie Romina Iannicelli : Giovanni De Cicco ha confessato l’omicidio della moglie Romina Iannicelli. La quarantenne incinta è stata uccisa in casa a Cassano

Verissimo - la Confessione inedita di Romina Power : 'Al Bano mi ama ancora' : Romina Power e Al Bano Carrisi sono una delle coppie più amate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. Sabato scorso l'artista italo-americana ha partecipato come ospite, per la prima volta, a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La Power, nel corso dell'intervista, ha dichiarato delle cose inedite che hanno fatto tornare a sognare e sperare i fan della coppia. Il matrimonio tra Al Bano e Romina è arrivato nel 1970 e ...

Verso le amministrative : 'Romina Sani si candida per ' seCondo mandato alla guida del Comune : ... con il turismo d'esperienza, la riqualificazione dei borghi, il progetto sulla cooperativa di comunità e le misure per lo sport e il turismo previste anche dal piano strutturale intercomunale che ...

La Confessione di Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi : “Al Bano e Romina…”. L’emozione di Caterina Balivo : Ospite di puntata da Caterina Balivo, Rita Dalla Chiesa che si è resa disponibile in una lunga e dolcissima intervista. Nel corso della sua chiacchierata, Rita Dalla Chiesa ha svelato alcuni particolari inediti riguardanti la sua vita personale e privata. In particolare si è soffermata molto sulla sua relazione con Fabrizio Frizzi e con il suo rapporto con l’ormai compianto presentatore. A Vieni da me la Dalla Chiesa ha ricordato la fine del ...

Vieni da Me - Rita Dalla Chiesa e la straziante Confessione sul grande amore : "Come Al Bano e Romina" : Rita Dalla Chiesa è tornata su Rai 1 ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per ricordare il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso un anno fa. Anche dopo la fine del loro matrimonio, i due hanno mantenuto ottimi rapporti, grazie a un sentimento sincero che li ha sempre legati, come ha ricordato