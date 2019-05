Chi o cosa è uno Spitzenkandidat? Pochi in Italia sanno la risposta

Report - inChiesta-choc sul prosciutto di Parma : cosa vi mangiate davvero il 20% è tarocco : "Terminata la stagionatura, se andrete ad acquistare un prodotto marchiato Parma, rischierete una volta su tre di essere frodati". Cioè di comprare un prosciutto fatto con la carne di maiali allevati sì in Italia ma figli di scrofe inseminate con maiale danese "durok", più magro, molto richiesto, ma

Sea Watch - Paolo BecChi : "Dopo Siri - agguato a Salvini sui migranti. Ora è tutto Chiaro : cosa c'è dietro" : "Mi pare evidente il tentativo di presentare la vicenda Sea Watch come una nuova sconfitta di Matteo Salvini ad una settimana dal voto". Intervistato da LoSpecialeGiornale.it, Paolo Becchi dà una lettura per certi versi inquietante di quanto sta accadendo in queste ore sul tema migranti a Lampedusa.

Orticola come Ascot. Cosa ti sei messo in testa? Pianocity inaugura con fisChi a Olafur Arnalds : E adesso stiamo scippando lo scettro anche ad Ascot, in fatto di acconciature en fleur. Se ad Ascot, l’evento ippico per eccellenza dove si dà appuntamento il meglio dell’aristocrazia di Sua Maestà, anche nei Giardini di Indro Montanelli di via Palestro a Milano ha sfilato un parterre meneghino molto glam/eccentrico in dress code, rosa corallo. Dal Cosa ti sei messo in testa ( cesti fioriti, nuvole di tulle color pastello e inaffiatoi vintage al ...

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fisChi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Ecco cosa significa il segno astrologico di ArChie Harrison per la famiglia reale : La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)Royal baby britannici: è tempo di ...

Quagliariello : «De Laurentiis è stato coraggioso - Chiederò al Governo cosa vogliono fare» : Il senatore di Forza Italia e presidente del “Napoli Club Parlamento” Gaetano Quagliariello è intervenuto ai microfoni di Crc, parlando della stagione del Napoli e anche delle polemiche sollevate da più parti. Positivo il giudizio del senatore per il primo anno di Ancelotti anche se non si è riusciti a vincere un trofeo «Se ci avessero detto che alla fine del ciclo Sarri ci sarebbe stata ancora una squadra competitiva, avremmo ...

Grande Fratello - se non ti diChiari gay ecco che cosa sei. Follia totale in diretta : Chi è il "colpevole" : «Non ne posso più dei pettegolezzi che stanno perseguitando la mia famiglia. Da quando mio figlio è entrato nella casa del Grande Fratello, non abbiamo pace». L' ex naufrago Franco Terlizzi, esasperato dal chiacchiericcio che vede protagonista il figlio Michael, si è sfogato con noi: «Michael ha gra

L’Uomo Gatto a Ciao Darwin 2019 : Chi è - carriera e biografia. Cosa fa oggi : L’Uomo Gatto a Ciao Darwin 2019: chi è, carriera e biografia. Cosa fa oggi Stasera, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la nona puntata di Ciao Darwin 8, che vedrà sfidarsi Tv vs Web. Tra i concorrenti della squadra Tv ci sarà anche l’Uomo Gatto, uno dei campioni più conosciuti ed amati di Sarabanda. Ecco la sua carriera, la sua biografia e Cosa fa oggi. Chi è l’Uomo Gatto Gabriele Sbattella, chiamato ...

Juve - adesso ocChi puntati sulla rosa : cosa cambia dopo l’addio di Allegri : Si volta pagina. La Juve ha preso la sua decisione: separazione con Massimiliano Allegri. Sin dall’eliminazione dalla Champions League era iniziato il lungo periodo di conferme, smentite e controsmentite da parte dei protagonisti, anche perché più volte le parti avevano pubblicamente dichiarato di voler continuare insieme. Proprio in virtù di ciò, probabilmente, qualche calciatore (scontento) aveva preso in considerazione ...

RAGE 2 TrucChi : Come attivarli - quali sono e cosa fanno : Se state giocando a RAGE 2, vi sarete sicuramente accorti della presenza dei Trucchi. quali sono? A cosa servono e Come attivarli? Scopriamolo insieme. Come attivare i Trucchi in RAGE 2 Per sbloccare i Trucchi in RAGE 2 dovrete parlare con lo stregone Mangoo, lo incontrerete durante le vostre esplorazioni in modo casuale. Una volta che interagite con il suddetto personaggio, potrete acquistare i seguenti Trucchi, i quali potranno essere ...

OcChiaie : cosa le provoca e come combatterle : Nei romanzi e nei film, le Occhiaie sono il tratto distintivo di nottambuli e di detective ‘hard-boiled’, un segno che manifesta un carattere ombroso su volti fascinosamente sgualciti. Nella realtà avere le Occhiaie, ben lungi dal conferire fascino, significa semplicemente avere un’aria terribilmente stanca se non addirittura ‘malata’. “Guardarsi allo specchio la mattina e vedere le Occhiaie fa cominciare male la giornata – spiega la dottoressa ...

Infortunio sul lavoro in nero : cosa fare e Chi paga il risarcimento : Infortunio sul lavoro in nero: cosa fare e chi paga il risarcimento E’ interessante sapere che risposta dà la legge in merito al caso in cui un lavoratore in nero, cioè utilizzato senza regolare contratto di lavoro e regolare pagamento di tasse e contributi, si trovi ad essere vittima di un incidente sul lavoro. Vediamo di seguito se effettivamente ricorre tutela oppure no. Se ti interessa saperne di più sul funzionamento di una ...

Genitori iperprotettivi - cosa risChiano i bambini : Cogliete i feedback di chi vi sta intornoDistinguete la paura dall’educazioneMollate un po’ la presaSiate consapevoli che la vita è imprevedibileMolte mamme e molti papà sono iperprotettivi nei confronti dei loro figli. Un atteggiamento che rischia spesso di creare conseguenze negative sul loro sviluppo. «Il pericolo principale che si corre è che i bambini non crescano. Ciò può accadere sia se mamma e papà non li sostengono nelle loro istanze ...

Motori – Opel Corsa GSI 2019 : la sportività - per i tedesChi - è una cosa seria [GALLERY] : Le Opel sportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’Opel Corsa GSi torni a far parlare di sé Opel Corsa GSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di ...