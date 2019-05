Marquez e le Ducati dominano Le Mans Honda a quota 300

Sballo Marquez a Le Mans - la Honda si traveste da… Mercedes! Ducati sul podio - Valentino Rossi non brilla : Il pilota della Honda vince senza patemi in Francia, precedendo sul podio la coppa Ducati formata da Dovizioso e Petrucci. Valentino Rossi solo quinto Ennesimo trionfo di Marc Marquez, anche in Francia lo spagnolo lascia solo le briciole a tutti gli altri, andando a vincere in solitaria il Gran Premio di Le Mans. AFP/LaPeresse Un monologo quello del campione del mondo, impensierito ad inizio gara da Jack Miller, prima di prendere in largo ...

A Le Mans pole di Marquez davanti alle Ducati. Rossi 5° : Marc Marquez detta il passo in qualifica nel GP di Francia a Le Mans, scommette subito sulle gomme da pioggia, spinge al massimo, segna il tempo che sarà quello definitivo, ma cade alla curva 6. La caduta non lo separa però dall’ennesima pole, la terza stagionale e la numero 55 in MotoGP, che lo porta […] L'articolo A Le Mans pole di Marquez davanti alle Ducati. Rossi 5° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso - ora è tempo di attaccare. Ducati remissiva nelle ultime gare - occorre un cambio di ritmo per impensierire Marquez : Nonostante la vittoria nell’esordio stagionale in Qatar e il distacco attuale di soli tre punti da Marc Marquez, il Mondiale 2019 di Andrea Dovizioso può e deve prendere al più presto una piega differente se il forlivese vuole mantenere accese le speranze di tornare a diventare campione del mondo, a quindici anni di distanza dal suo unico successo targato 2004, in 125cc. Il podio argentino e il regalo di Marc ad Austin hanno parzialmente ...

MotoGP - Test Jerez 2019 : Fabio Quartararo avanti a metà giornata su Marquez - indietro le Ducati - male Rossi 17° : Per mettersi alle spalle, almeno in parte, la cocente delusione di ieri, Fabio Quartararo ha chiuso al comando la prima metà della giornata dei Test di Jerez de la Frontera (Spagna) riservati alla MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il limite delle prime quattro ore di turno, in 1:37.101, portandosi ad appena 221 millesimi dal tempo della pole position di Marc Marquez di sabato. Il campione del mondo, come sempre in grande ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

Pagelle MotoGP - GP Spagna 2019 : Marquez si riscatta - Rins si conferma - Vinales non sbaglia - Rossi risale - Ducati sufficienti : Come era preventivabile è Marc Marquez a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Una gara attenta e impeccabile del campione del mondo, che ha vinto con merito. Lo spagnolo chiude a pieni voti, come i due piloti del team Yamaha Petronas, nonostante alterne fortune, quindi Ducati e Yamaha ufficiali, con i propri quattro piloti, fanno il massimo possibile di giornata. Male, invece, Jorge Lorenzo e ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

MotoGp - Spagna Ducati ok - Petrucci davanti - poi Dovizioso. Marquez c è - Rossi lontano : JEREZ DE LA FRONTERA - Le due Ducati ufficiali sono davanti a tutti al termine della prima giornata di prove libere sul circuito andaluso. Il più veloce è Danilo Petrucci, 1'37'909, che precede di 97 ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Marquez può essere battuto se la Ducati gli mette pressione - abbiamo iniziato molto bene” : La Ducati ha incominciato il Mondiale MotoGP nel miglior modo possibile, Andrea Dovizioso ha vinto in Qatar e si trova al comando della classifica generale dopo tre gare. La Scuderia di Borgo Panigale è estremamente soddisfatta del rendimento della moto e del pilota forlivese, ha superato indenne le polemiche legate al “cucchiaio” montato sul posteriore e ora si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti in ...

MotoGP - Ducati e Andrea Dovizioso hanno superato indenni la trasferta americana. Ora arrivano le piste favorevoli : la sfida a Marquez è lanciata : Il Mondiale MotoGP 2019 sbarca in Europa dopo le prime tre gare stagioni, e Andrea Dovizioso è il leader della classifica iridata. Il forlivese guarda tutti dall’alto verso il basso con tre punti di margine su Valentino Rossi, cinque sul vincitore di Austin, Alex Rins, e nove su Marc Marquez. Un bottino che fa davvero sorridere il Ducatista perchè, dopo il successo di Losail, erano in arrivo due piste nelle quali, solitamente, il campione ...