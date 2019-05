TelevideoRai101 : Honduras, si schianta aereo: 5 morti -

Incidentenell'isola di Roatan, al largo delle coste dell'. Quattro cittadini canadesi e il pilota americano hanno perso la vita a causa dello schianto. L'è precipitato nei pressi della località di Dixon Cove, pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto dell'isola. Quattro delle vittime sono morte sul colpo, mentre la quinta è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate.(Di domenica 19 maggio 2019)