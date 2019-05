Berlusconi va in tv e le foto alle sue spalle cambiano posto in continuazione

Elisabetta Gardini - la foto del trionfo sovranista : colpo al cuore di Silvio Berlusconi : Adesso è ufficiale. Dopo l'addio a Forza Italia adesso Elisabetta Gardini corre con Fratelli d'Italia alle elezioni europee. Il nome dell'ex azzurra compare, infatti, tra i nomi della lista che il partito di Giorgia Meloni ha presentato oggi 17 aprile per la circoscrizione Nord est. Gardini è al num

Morto l’ex senatore Giuseppe Ciarrapico - aveva 85 anni Foto L’Msi - Andreotti e Berlusconi : Era ricoverato nella clinica Quisisana. Imprenditore, politico ed editore italiano, ex senatore del Popolo della Libertà, è stato anche gestore delle terme di Fiuggi e, dal 1991 al 1993, presidente della A.S. Roma

Crozza/Berlusconi e la foto dei manifesti : “Hanno usato quella di fronte o di profilo? In procura le hanno entrambe” : Un esilarante Crozza/Silvio Berlusconi – nella nuova puntata di Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – alla richiesta di un commento sulla foto scelta per i manifesti realizzati per la campagna elettorale risponde: “E quale hanno messo? quella di fronte o quella di profilo? No, perché, in procura so che ce le avevano tutt’e due…” Live streaming, episodi completi e clip extra ...

M5S - Di Maio fa rimuovere post con foto del malore di Berlusconi : Luigi Di Maio è intervenuto in prima persona per far rimuovere un post pubblicato dal M5S su Instagram che ha fatto molto discutere. I responsabili per la comunicazione del Movimento avevano deciso di utilizzare una foto di un noto malore di Berlusconi durante un comizio elettorale, utilizzandola come fosse un meme per riportare i dati sulla produzione industrialeL'utilizzo di quell'immagine non era passato inosservato e molti esponenti di ...

