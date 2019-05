Ancelotti | «Gli allenatori sono sempre gli ultimi a sapere di un esonero Speriamo che il

Juve - CR7 avrebbe consigliato Ancelotti o Mourinho per il dopo-Allegri : Dopo l'annuncio della chiusura del rapporto di lavoro tra Massimiliano Allegri e la Juventus, inevitabilmente è partito il toto-allenatore relativo a colui che verrà scelto come erede del tecnico livornese. Durante la conferenza stampa del 18 maggio, il presidente del club bianconero Andrea Agnelli ha chiaramente detto ai giornalisti che non avrebbe parlato del futuro, preferendo concentrarsi sul saluto ad Allegri non senza un pizzico di ...

CorSport : Napoli-Inter e la sfida degli 82 punti lanciata da Ancelotti : Napoli-Inter ha un senso e un valore non solo per la formazione milanese, che vuole conquistare un posto in Champions, ma anche per gli azzurri di Ancelotti. Il Corriere dello Sport ricorda le parole del tecnico «Vogliamo vincerle tutte e raggiungere gli 82 punti». Un nuovo obiettivo per il Napoli in questa stagione dove si è tanto discusso di obiettivi raggiunti e falliti, dove qualcuno non è riuscito a vedere la crescita della squadra e ...

Le certezze del Napoli : Ancelotti in panchina e la voglia di tenere i big : Mentre, nelle squadre sopra e sotto al Napoli in classifica, le panchine ballano, crollano e del futuro non vi è certezza, la società di De Laurentiis è bene ancorata al progetto ed è l’unica che può permettersi il lusso di pensare in maniera serena al mercato estivo. L’era Ancelotti, iniziata in estate, deve ancora dare i suoi frutti più importanti. Dopo una stagione di transizione in cui allenatore e squadra sono stati ampiamente ...

GRAFICO – Probabili formazioni Napoli-Inter : 3 cambi per Ancelotti. Spalletti scioglie i dubbi in attacco : Probabili formazioni Napoli-Inter, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti per il match: Probabili formazioni Napoli-Inter. Penultimo appuntamento della stagione e ultima gara giocata al San Paolo in questa stagione per gli azzurri impegnati in Napoli-Inter, il posticipo valido per la 37esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il GRAFICO con le Probabili formazioni che ...

Napoli-Inter : le probabili scelte di Ancelotti - i dettagli : Il portale Sportmediaset prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Ancelotti in vista della sfida contro l’Inter: “Per l’ultima casalinga stagionale, Ancelotti dovrà fare a meno di Insigne e Ounas. Qualche possibilità di andare almeno in panchina per Maksimovic, che giovedì è tornato in gruppo. In attacco Milik-Mertens. Ospina è sempre in Colombia”. Leggi anche : Massimo Caputi: “La ...

Napoli - Luperto parla chiaro : “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” : Napoli, Luperto parla chiaro: “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” Luperto sul Napoli| Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune considerazioni a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Luperto “Ormai mi sento napoletano, infatti ieri durante la cena, Ancelotti disse: adesso cantano i tre napoletani, per questo mi cimentai ...

Sean Pellucchi : ” Ancelotti ha un nuovo obiettivo di mercato” i dettagli : Sean Pellucchi, esperto di mercato attraverso il suo profilo Twitter ha rivelato un nuovo obiettivo del Napoli per la prossima stagione : “Carlo Ancelotti ha messo il nome di Julian Weigl sulla scrivania di De Laurentiis”. Poi aggiunge: “Il centrocampista piace molto lo stipendio rientrebbe nei parametri, il problema è la richiesta del Borusssia Dortmund di 60 milioni di euro, molti club su di lui si rischia ...

Davide Ancelotti : “Bellissima partita sotto tutti gli aspetti - stagione positiva. Il prossimo anno sarà ancora migliore! Se va via Allan? Vi dico che…” : L’intervista di Davide Ancelotti a Sky Sport L’allenatore in seconda del Napoli, Davide Ancelotti è intervenuto a SKY Sport al termine di SPAL-Napoli: “E’ un po’ che lavoriamo insime io e papà, stare in panchina con lui è molto emozionante ma ora sono abituato e mi concentro più su cosa deve fare la squadra in campo. Abbiamo fatto una bellissima partita sotto tutti gli aspetti. Anche se la partita non aveva ...

CRC – Chiariello : “Nella lista degli intoccabili di Ancelotti non figura il nome del difensore azzurro” : Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando dei possibili rinforzi del Napoli. Le sue parole : “Non so se esterna più Ancelotti o De Laurentiis. Il mister ha detto che non farà indebitare il presidente, ma cosa vuole fare? Sembra sia trapelata una lista di intoccabili, tra cui non rientra Albiol mentre c’è gente come Mertens e Callejon. Ma se si parla di Trippier, Hernandez e Lozano, ai quali si aggiungono ...

Ancelotti al Roma : «Non penso che con Hamsik avremmo fatto meglio» : Nella lunga intervista al Roma l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto a quanti volevano trovare a tutti i costi nella partenza di Hamsik la causa del calo della squadra. E’ vero che dopo gennaio il Napoli ha perso qualcosa nel gioco e punti in campionato, ma il tecnico conferma «L’assenza di Albiol si fa sentire, con Hamsik non penso avremmo fatto meglio» Il tecnico conferma dunque che l’assenza dello spagnolo in ...

Auriemma a Radio Marte : “Ancelotti ha individuato il reparto da migliorare” : Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio Marte parlando degli obiettivi del Napoli nel prossimo calciomercato, focalizzandosi sulle corsie esterne. Le sue dichiarazioni: Il problema riguarda gli esterni bassi perché nessuno è certo di rimanere l’anno prossimo, soprattutto a destra. Tra tutti loro, quello che ha più mercato è Elseid Hysaj: l’albanese ha proposte dall’Italia e dall’estero. Dalla sua eventuale cessione il Napoli potrebbe ...

Gianni Di Marzio a Radio Marte : “Ancelotti vuole che il suo gioco si svolga sugli esterni - bisogna acquistare calciatori con determinate caratteristiche” : Gianni Di Marzio ha parlato a Radio Marte, ha analizzato il modulo di Ancelotti e la prossima campagna acquisti. Le sue impressioni : “Il 4-4-2 di Ancelotti? Gli esterni devono farsi trovare pronti sia in fase di possesso e importantissimo anche quando non si ha la palla.Non è un calcio nuovo, ma servono i calciatori adatti ai ruoli. Immobile? Compatibile con Milik, il polacco sta anche giocando di più con i compagni. Regista? Ce ne ...

SSC Napoli - seduta pomeridiana a Castelvolturno - lavoro tecnico tattico per Ancelotti - i dettagli : Allenamento pomeridiano per gli azzurri a Castelvolturno, ecco il report dalla pagine ufficiale del club: “Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello e lavoro tecnico tattico. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura ...

Chiariello a CRC : “Sbagliato essere deluso da questo Napoli - Ancelotti dirigerà una grande campagna acquisti” : Umberto Chiariello, noto giornalista ha parlato a CRC delle differenze tra il Napoli di Sarri e quello attuale, le sue impressioni : “Un articolo sul corriere del Mezzogiorno paragona il primo anno di Ancelotti al primo anno di Sarri. Il paragone dice che i due allenatori hanno realizzato gli stessi punti, 74. Il primo anno di Sarri ha portato il secondo posto, come il primo di Ancelotti. Bisogna aggiungere altri paragoni : Sarri ...