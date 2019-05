Amici | riassunto 8° serale | Tish non raggiunge la finalissima | ascolti record 24 | 3%

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/05 : La puntata di Amici 18 parte con Rafael in studio che sta preparando una coreografia per la Semifinale basata sul film “Ieri, oggi, domani”, con Marcello e gli altri professionisti. Giuliano Peparini propone di far vedere al ragazzo il film per fargli comprendere meglio il senso da dare alla coreografia Anche Vincenzo è in studio per preparare una coreografia nuova. Si sofferma in modo particolare su una presa che inizialmente non gli riesce ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 16/05 : Il daytime di oggi si apre con Rafael che torna dalla sala prove indossando ancora la maglietta “congelato” e scopre da Giordana che il ritorno di Mameli era in realtà uno scherzo organizzato dal cantante con la complicità della Redazione. Alberto, in casetta, si lascia andare e ricorda la nonna morta qualche anno fa con affetto e nostalgia. Dal coinvolgimento emotivo del ragazzo si intuisce che il legame tra i due è stato particolarmente ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 15/05 : Mameli fa uno scherzo alla sua Squadra, in accordo con la produzione, finge che il professor Britti ha voluto la sua riammissione al Serale. Mameli fa inaspettatamente il suo rientro in casetta con una felpa con scritto “Britti”. L’incredula Giordana non sembra prenderla benissimo fino a quando Mameli stesso svela lo scherzo e alla ragazza non resta che fare i complimenti per la riuscita dello stesso. Ieri Rudy Zerbi aveva rinnovato i suoi ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 14/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 di oggi si apre con Giordana che raggiunge Rafael in casetta. Sono contenti di essere in semifinale ma tristi perché sono rimasti solo in due, Giordana non sa più con chi litigare. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Umberto torna in casetta per salutare Rafael e Giordana. I professori di canto esprimono i loro giudizi sui cantanti dopo la ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 13/05 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici 18 inizia con l’arrivo degli ospiti della Settima puntata del Serale: Mara Venier, Emma, Luciano Cannito, Veronica Peparini, Charlie Siem, Beppe Vessicchio, Gerry Scotti e Rudy Zerbi esprimono le loro sensazioni. A poche ore dal Serale i ragazzi dicono la loro. Giordana, Rafael e Umberto nella casetta Bianca chiamano Mameli per quello che non sia capisce se sia un saluto o uno scherzo. I componenti ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 10/05 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici 18 parte con lo scherzo ideato dalla Squadra bianca a Mameli. Giordana e Rafael fanno credere a Mameli di essere stati incaricati di scegliere chi eliminare dal programma tra Umberto e Mameli stesso e guarda caso, scelgono di eliminare proprio Mameli. Il sorpreso cantante sembra credere alla cosa tanto che si appresta a raccogliere le sue cose per andare via finché lo scherzo non viene interrotto. Tutti ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 09/05 : Il Riassunto del daytime di Amici si apre con Mameli che dice di essere carico per l’allenamento mattutino ma quando entra in palestra le cose cambiano. Umberto riceve un’assegnazione dalla maestra Celentano per la Settima puntata del Serale, dovrà eseguire una coreografia sexy ispirata al film Magic Mike ma la difficoltà è che in questa coreografia ci saranno anche dei passaggi tecnici. A Umberto la sfida piace e farà del suo meglio per ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 08/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 parte con la promessa di Tish a Vincenzo: da lunedì avrebbe fatto lezione di classico con lui per non lasciarlo solo. Ma quando arriva la mattina Tish non si alza. E infatti vediamo il solo Vincenzo a lezione di danza classica con l’assistente Alberto Montesso. Giordana è a lezione per un ripasso dei suoi inediti. Tish anche è in sala che sta ripassando i brani che le sono stati assegnati. Il vocal coach ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 07/05 : Il Riassunto del daytime di Amici18 di oggi inizia con le due squadre che rientrano nelle casette e parlano della puntata: Mameli ha riscontrato un cambiamento positivo del pubblico nei suoi confronti; Giordana e Mameli discutono un po’ per tutto, soprattutto per l’autotune e i cori utilizzati da Mameli sulle sue basi. Per Giordana Mameli ha sbagliato a far notare che i cori sulla base ce li aveva anche Alberto. Umberto e Mameli parlano della ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 06/05 : Il Riassunto della puntata del daytime di Amici 18 di oggi si apre con l’arrivo degli ospiti prima della sesta puntata del Serale: Ricky Martin, Vittorio Grigolo, Loredana Bertè, Massimo Ranieri, Al Bano, Luciano Cannito e Beppe Vessicchio esprimono le loro sensazioni. Pochi giorni prima Albano e Massimo Ranieri hanno raggiunto i cantanti della due squadre per provare i duetti. Massimo Ranieri ha lavorato con Alberto. Albano ha provato con ...

Amici 18 sesto serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 4 maggio 2019 : Amici 18 sesto serale riassunto. E’ tornato con la fase serale il talent show condotto da Maria De Filippi. La sesta puntata è andata in onda sabato 4 maggio 2019 su Canale 5. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, ospiti, esibizioni, eliminato. DOVE VEDERE LE PUNTATE Amici 18 sesto serale riassunto: i concorrenti in gara Nel sesto appuntamento con il serale di Amici 18 si sono sfidati i componenti delle due squadre guidate da ...

Amici - riassunto 6ª puntata : Ricky Martin e Grigolo lasciano - Mameli e Umberto in stand-by : È successo di tutto durante la sesta puntata serale di Amici. Mameli è stato il protagonista assoluto della diretta con le tante sfide rischiose che ha affrontato, i professori hanno continuato a litigare con Loredana Bertè e i due direttori artistici hanno lasciato il programma a tre settimane dalla finale. Ieri sera, inoltre, nessun allievo è stato eliminato: il confronto decisivo tra i due talenti della squadra Bianca andrà in scena l'11 ...