Napoli | all' Università si studia la pizza che ha sbancato New York

Abano Football Trophy – Il Napoli batte il Milan e vola in semifinale : Gli azzurri del Mister Malafronte questa mattina hanno superato il Milan per 3-1 nell’ “Abano Football Trophy”. La partita si giocherà stasera alle 18:00. Napoli all’Abano Football Trophy – Gli azzurrini U14 della SSC Napoli stanno partecipando al’Abano Football Trophy, prestigioso torneo giovanile giunto alla 28esima edizione, che si svolge nella provincia di Padova. Il Napoli è stato inserito nel ...

Inter - Spalletti : “A Napoli per vincere - Ancelotti è un grande. Icardi vuole restare” : Le parole del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match in programma domani sera in casa del Napoli. L’allenatore nerazzurro presenta così il match: “Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare e siamo nelle condizioni di farle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere alcune partite che ...

Napoli-Inter Conferenza Stampa di Luciano Spalletti : Alla vigilia della delicata trasferta di Napoli, dove l’Inter cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League, Luciano Spalletti si intrattiene con i giornalisti presenti nella Media House del Suning Training Centre nella consueta Conferenza Stampa pre-gara.Con che approccio si affronta la gara con il Napoli?Vogliamo portare a casa il massimo. Siamo nelle condizioni di disputarle in modo corretto, ci siamo ...

Napoli città senza regole : l'isola pedonale invasa dalle moto e nessuno controlla : C'era una volta l'area pedonale di via Guantai Nuovi. Tre file di motorini, due laterali e una centrale impediscono completamente la circolazione dei pedoni. Alcuni inciampano, altri devono...

Allan-Napoli - Repubblica : “Resta in bilico la sua posizione. De Laurentiis gli ha rivolto un messaggio alla cena” : allan-Napoli, Repubblica scrive sul futuro del brasiliano allan-Napoli. La stagione del brasiliano si può dividere in due fasi quella prima di gennaio e quella dopo. Fino all’ interesse del Psg, il centrocampista azzurro è stato annoverato tra i più forti in circolazione. Un giudizio legittimo, nato dopo un girone di andata giocato in maniera eccelsa. Mentre si può dire il contrario per i mesi successivi, caratterizzati da prove ...

GRAFICO – Probabili formazioni Napoli-Inter : 3 cambi per Ancelotti. Spalletti scioglie i dubbi in attacco : Probabili formazioni Napoli-Inter, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti per il match: Probabili formazioni Napoli-Inter. Penultimo appuntamento della stagione e ultima gara giocata al San Paolo in questa stagione per gli azzurri impegnati in Napoli-Inter, il posticipo valido per la 37esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il GRAFICO con le Probabili formazioni che ...

Napoli - la camorra in ospedale : spari ad altezza d?uomo e il giallo di un'auto crivellata di colpi : Non doveva finire lì, non poteva finire con quei colpi di pistola alle gambe, come un «normale» regolamento di conti. Era necessario premere di nuovo il grilletto, questa...

Dal bel canto alla notte dei musei : ecco tutti gli eventi del weekend a Napoli : Questa sera, al Maschio Angioino (piazza Municipio) Bel canto al Castello. Per Il format Luoghi Storici e Musica, con patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il...

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Sarebbe un pugno alla passione” : Carlo Alvino, noto giornalista si è interrogato sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ecco le sie parole a Radio Kiss Kiss Napoli : Sarri alla Juventus: e se accadesse sul serio, come reagirebbero i tifosi? “Sarebbe già difficile da digerire il ritorno in Italia. Su quella panchina, poi, sarebbe devastante dal punto di vista della passione e di quella che è la definizione di comandante. Credo che ...

Napoli - Luperto tra presente e futuro : “Punto alla Nazionale” : “E’ stato un anno importantissimo per me, con Ancelotti sono cresciuto tanto”. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Sebastiano Luperto. “Giocare nel Napoli è stato oro per me, professionalmente è una esperienza fantastica e il mio desiderio è quello di rimanere in azzurro“. “Il mister ha subito avuto idee chiare su di me, mi ha concesso fiducia e mi ha impiegato con intelligenza ...

Abano Football Trophy – Napoli-Juventus U14 in diretta streaming : Tra pochi minuti gli Under 14 del Napoli scenderanno in campo contro la Juventus per l’ultima partita del Girona A del “Abano Football Trophy” Under 14 del Napoli all’ Abano Football Trophy – Segui la diretta streaming su questa pagina. Napoli e Juventus si contendono la testa del Girone. A pari punti c’è anche la Dinamo Kiev ed il Napoli potrebbe vedersi superare nella classifica finale solo se perde 3-0. La ...

Napoli Far West - regolamento di conti all'ospedale Pellegrini : uomo spara nel mucchio a un ricoverato : Ennesimo caso di far West a Napoli. Alle 02:10 di stanotte all'ospedale Pellegrini arriva un ragazzo con ferite da arma da fuoco alle gambe, mentre gli prestano soccorso un uomo, probabilmente lo stesso autore del precedente ferimento del 22enne, ha scavalcato la sbarra, con il viso coperto da casco

SSC Napoli - buone notizie da Castel Volturno : si è allenato col gruppo - il report : Napoli il report dell’allenamento Centro Tecnico di Castel Volturno, seduta mattutina per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di domenica al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina con le sponde. Insigne si è allenato col gruppo. Differenziato per ...

Napoli - agguato all'ospedale Pellegrini : uomo spara contro un ragazzo tra la gente : Si è nuovamente sfiorata la tragedia a Napoli, precisamente all'ospedale Pellegrini, dove la notte scorsa un individuo, con il volto coperto da un casco e quindi non ancora identificato, ha sparato alcuni colpi di pistola all'interno del nosocomio, dove in quel momento si trovavano diverse persone, almeno quattro secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale. Obiettivo dei sicari era probabilmente un 22enne, il quale era giunto poco ...