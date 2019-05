Motocross | risultato GP Lombardia 2019 | Tony Cairoli straripante sotto la pioggia anche

Motocross - Risultato GP Trentino MXGP 2019 : Gajser fa doppietta dopo una splendida gara-2 - Tony Cairoli cade ma resta leader : dopo uno straordinario duello in gara-2 di MXGP del Gran Premio del Trentino di Pietramurata a trionfare è lo sloveno della Honda Tim Gajser, complice anche una caduta di Tony Cairoli nel primo dei due giri supplementari, ma il fuoriclasse siciliano nove volte campione del mondo riesce a mantenere la seconda posizione a fine corsa. Alla partenza Gajser, a differenza di gara-1, parte nettamente meglio di Cairoli e lo distanzia di un paio di ...

Motocross - Risultato GP Trentino 2019 MXGP : un indomito Tony Cairoli si arrende a Gajser solo nel finale in gara-1 : Il Mondiale MXGP 2019 non smette di regalare emozioni a pioggia. Tim Gajser (Honda) vince gara-1 del Gran Premio del Trentino di Pietramurata al termine di una prova spettacolare. Lo sloveno e il nostro Tony Cairoli hanno ridefinito il concetto di “spingere a tutta” mettendo in scena 30 minuti, più due tornate, di livello stellare. Era proprio Tim Gajser a scattare dalla pole position dopo il successo nella qualifying race di ieri, ...

Motocross - GP Trentino MXGP 2019 : qualifying race - risultato e classifica. Tim Gajser batte Tony Cairoli. Domani le gare : A Pietramurata è incominciato il lungo weekend riservato al GP del Trentino 2019, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sulla sabbia dolomitica è andata in scena la qualifying race e abbiamo assistito un bellissimo duello tra Tim Gajser e Antonio Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono dati battaglia durante tutta la gara (20 minuti + 2 giri) ma a spuntarla è stato lo sloveno che ha avuto la meglio sul siciliano per appena ...

Motocross - Risultato MXGP GP Olanda 2019 : TONY CAIROLI IMPERATORE. Show stellare a Valkenswaard - vince gara-2 e firma la doppietta : allungo mondiale : Infinito TONY CAIROLI! Il nove volte campione del mondo vince anche il Gran Premio di Olanda 2019 della MXGP e fa tre su tre in questa stagione nella quale sta letteralmente dominando la scesa. A Valkenswaard il siciliano non lascia scampo ai rivali, centra il successo numero 88 della sua straordinaria carriera ed allunga anche in classifica generale mettendo 22 punti su Tim Gajser. Dopo il successo ottenuto in Gara-1 TONY CAIROLI fa il bis ...

Motocross - Risultato MXGP GP Olanda 2019 : Tony Cairoli magistrale - vince gara-1 e allunga in classifica su Gajser! : Ancora e sempre Tony Cairoli. Il centauro della KTM conquista il successo di gara-1 del GP d’Olanda, terza prova del Mondiale 2019 MXGP di Motocross. Il pilota siciliano si è imposto con la consueta classe ed intelligenza sull’insidioso sterrato di Valkenswaard (Olanda) precedendo di 4″242 il belga Clement Desalle (Kawasaki) e di 5″137 il francese Gautier Paulin. Cadute per due dei protagonisti di questa prima run, ovvero ...

Motocross - Risultato gara-2 MXGP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli è secondo - ma vince il GP e allunga in classifica! : Lo sloveno Tim Gajser risponde ad Antonio Cairoli conquistando la vittoria in gara-2 del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 della classe MXGP di Motocross. L’alfiere della Honda aveva già fatto vedere nella prima manche la propria velocità, incappando in un errore che lo aveva estromesso dal discorso vittoria. Stavolta nessun imprevisto ha frenato l’iridato del 2016 e quindi è arrivato il primo successo parziale di ...