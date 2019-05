Paolo Fox | oroscopo domenica 12 maggio | le previsioni di domani

lanostratv

(Di sabato 11 maggio 2019)diFox (12): ledellaPartendo dai primi segni dello zodiaco si rivela l’didiFox, 12. ARIETE: dalla seconda metà diin poi potranno parlare di amore e fare alcune importanti riflessioni. La Luna inizia un transito positivo insieme a Venere. TORO: i nati sotto questo segno vivranno unadecisamente sottotono a causa della dissonanza della Luna. Nonostante questo gli incontri saranno favoriti. GEMELLI: questa è stata una settimana molto importante esarà una giornata in cui parleranno chiaramente di sentimenti. CANCRO: sono molto stanchi, ultimamente, per via dei ritmi massacranti sul lavoro. Potranno contare su una Venere positiva dalla seconda metà del mese in poi. Per fortuna dasi recupera.Foxdi12segno per segno Dopo ...

Hombre_2_0 : RT @LoredaconLory: ' C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo '. (Jim Morrison) (Paolo Sottocorona- Edmondo Bernacca - Giugliacc… - LoredaconLory : ' C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo '. (Jim Morrison) (Paolo Sottocorona- Edmondo Bernacca - Giug… - zaramwalls : @hvnterwalls paolo fox dice che devi riprenderti da una fase agitazione avvenuta tra mercoledì e giovedì e che il… -