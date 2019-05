Pagelle Giro d’Italia 2019 | voti prima tappa | Roglic perfetto | Yates e Nibali rispondono

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Si è aperto con la breve cronometro (8 chilometri) da Bologna al Santuario di San Luca ild’Italia. A prendersi le prime pagine è ovviamente Primoz: lo sloveno della Jumbo Visma domina in lungo e in largo nella prova contro il tempo e va a prendersi la Maglia Rosa di leader della classifica generale, presentandosi come grande favorito per la vittoria finale. Subito dietro però ci sono Simone Vincenzo, con Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin appaiati in quarta posizione. Andiamo a rivivere la frazione odierna con lee idei protagonisti. Primoz, voto 10: era reduce dalla prova di forza messa in mostra aldi Romandia e ha confermato di essere l’uomo più in forma del momento. Già il sesto successo in stagione: arrivava da favorito e non ha tradito le aspettative. Benissimo nel tratto pianeggiante, ancor meglio in salita, ...