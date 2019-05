San Siro | gli esperti | «Stadio senza rischi | il tremolio c’è sempre stato»

Stadio San Siro - Sala : “non ci sono elementi per ipotizzare chiusura” : Stadio San Siro – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle condizioni dello Stadio Meazza, dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci. “Prima queste vibrazioni venivano percepite e non le si considerava e adesso invece si considerano – ha detto a margine di una evento alla Cariplo Factory -. E’ chiaro che dal nostro punto di vista non c’e’ nessuna volonta’ di ...

Sala : “San Siro trema? Nessuna ipotesi di chiusura” : I tecnici del Comune e del Politecnico di Milano dicono che allo stadio di San Siro “la situazione è immutata e non possiamo che riferirci a loro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle condizioni dello stadio Meazza, dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci. “Prima queste vibrazioni venivano […] L'articolo Sala: “San Siro trema? Nessuna ipotesi di chiusura” è ...

San Siro trema/ Cadono calcinacci al Meazza - tifosi di Inter e Milan preoccupati : San Siro trema: vibrazioni al terzo anello e caduta di calcinacci al Meazza, tifosi di Inter e Milan preoccupati. Il Comune rassicura: stadio sicuro.

San Siro trema - ma i club : «Vibrazioni normali» : San Siro oscillazioni – A seguito delle vibrazioni del 7 aprile durante Inter-Atalanta, si erano sollevate diverse polemiche in merito all’agibilità di San Siro. I club, tuttavia, avevano rassicurato i tifosi sulla sicurezza dell’impianto attraverso una nota. Ora, altre oscillazioni verificatesi in occasione di Inter-Juventus del 27 aprile – e documentate dai tifosi, con filmati […] L'articolo San Siro trema, ma i club: «Vibrazioni ...

San Siro vibra ancora : cadono calcinacci - paura dei tifosi : SPORTMEDIASET CALCIO San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

San Siro trema – Eccessive vibrazioni e caduta di calcinacci : La Gazzetta dello Sport scrive in merito agli sviluppi sull’inchiesta relativa alle Eccessive vibrazioni dello Stadio San Siro di Milano. San Siro trema – La rosea pubblica sull’inchiesta partita in seguito alle Eccessive vibrazioni segnalate dai tifosi al quotidiano sportivo il 7 aprile, si giocava Inter-Atalanta. La denuncia dei tifosi “Di recente, San Siro ha tremato più di una volta. Dopo le vibrazioni del 7 ...

San Siro torna ad oscillare : nuovi disagi e caduta di calcinacci [DETTAGLI] : tornano i dubbi su San Siro. Nuove oscillazioni segnalate dai tifosi durante Inter-Juventus. Inchiesta della Gazzetta dello Sport sulla sicurezza dello stadio. Dopo le vibrazioni in Inter-Atalanta del 7 aprile, nuove segnalazioni nel derby d’Italia con lo sballottamento del carrello di un venditore ambulante e la caduta di calcinacci che ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire. Ma continuano ad arrivare rassicurazioni. Lo ...

La rassegna stampa di giovedì 9 maggio – L’impresa del Tottenham - il valzer allenatori e San Siro in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Milano Summer Festival al via con i Metallica all’Ippodromo SNAI di San Siro : scaletta e ultimi biglietti : I Metallica aprono il Milano Summer Festival. Il gruppo sarà in concerto questa sera, mercoledì 8 maggio, all'Ippodromo SNAI di San Siro per dare il via alla nuova edizione di show del Milano Summer Festival in una giornata autunnale di inizio maggio che dall'estate sembra davvero molto lontana. Ad aprire lo spettacolo dei Metallica saranno due Guest Star: Bokassa e Ghost. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in numero ...

Sala : "San Siro? Palla a Inter e Milan nel rispetto delle regole" : "San Siro? La Palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ...

Sala : «San Siro? Soluzione nel rispetto delle regole» : Sala nuovo San Siro – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare di San Siro e del futuro dell’impianto milanese che ospita le gare casalinghe di Milan e Inter. «San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una Soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri […] L'articolo Sala: «San Siro? Soluzione nel rispetto delle regole» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Stadio San Siro - il sindaco Sala a Milan ed Inter : “ascoltiamo proposte” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tanto discusso argomento legato allo Stadio di San Siro ”San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ascolteremo”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle varie ipotesi al vaglio di Milan e Inter sul loro Stadio. ...

Spettatori Serie A - tutti i tabellini : in 51.472 a San Siro : Spettatori Serie A – Si è conclusa la 35^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultima partita in casa Milan e Bologna, importante successo per la squadra di Gennaro Gattuso che ha ottenuto tre punti importantissimi per la qualificazione in Champions League, niente da fare per gli uomini di Mihajlovic che hanno disputato comunque una buona partita. Sassuolo-Frosinone 2-2 (0-2). Sassuolo (3-4-1-2): Consigli; Demiral, Lemos ...

Il San Paolo si svuota - San Siro no. Il paradosso di Napoli e Milan : Il San Paolo si svuota, San Siro no. Il paradosso di Napoli e Milan Nel weekend della 35a giornata di Serie A, Napoli e Milan si apprestano ad affrontare due sfide contro avversari abbordabili ma con obiettivi finali differenti l’una dall’altra. I partenopei ormai in realtà di traguardi non ne hanno: lo scudetto è già andato ed il secondo posto ormai assicurato, salvo disastri totali in queste ultime quattro partite. Il Milan ...