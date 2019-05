Reddito di cittadinanza | un milione di domande | le regioni con più | e meno | richieste

Se il Reddito di cittadinanza farà di me una parassita - beh me ne farò una ragione : Quando non hai un lavoro fisso la scansione settimanale è un po’ più confusa. Domenica, lunedì, venerdì, non fa molta differenza. Ci sono volte che ti capita di lavorare il fine settimana e volte che non hai niente da fare per tutta la settimana, il mondo dei lavori precari non è organizzato secondo calendari precisi; lavori quando qualcuno ha bisogno di te e il tutto si confonde in settimane come queste, piene di festività e relativi ponti, che ...

Oltre un milione di domande per il Reddito di cittadinanza - Campania in testa : Sono Oltre un milione (1.016.977) le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l’Inps in una nota da cui emerge che in testa si conferma la Campania con Oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con Oltre 161 mila domande. Subito dopo, con circa 90 mila domande ciascuna si piazzano Lazio (93.048), Lombardia (90.296) e Puglia (90.008). Chiudono la classifica Friuli Venezia Giulia e Basilicata ...

Reddito di cittadinanza - crescono le domande per il posto di Navigator : Reddito di cittadinanza, crescono le domande per il posto di Navigator 3 1° maggio, Ondifero, Cgil,: 'È una festa da valorizzare' Approfondimenti Reddito di cittadinanza, primo giorno senza intoppi ...

Reddito di cittadinanza - l’affondo di Matteo Salvini al M5s : “Non fa ripartire l’Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una critica al Reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Il Reddito di cittadinanza non fa ripartire l’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il Paese".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - abolizione povertà stona col tesoretto : ... come si dice in gergo, c'è a disposizione del Governo giallo-verde un tesoretto da utilizzare magari per altre misure che possano sostenere i consumi o gli investimenti e, in ogni caso, un'economia ...

Reddito di cittadinanza : risparmi oltre il miliardo - parla Pasquale Tridico : Reddito di cittadinanza: risparmi oltre il miliardo, parla Pasquale Tridico L’Inps sta puntualmente dando conto delle richieste, ricevute e accolte, delle due misure chiave contenute nel decreto legge n. 4/2019. Ovvero quello che comprende Quota 100, sul fronte previdenziale, e Reddito di cittadinanza cioè la misura di contrasto alla povertà. Reddito di cittadinanza, l’importanza di numeri e adesioni di Quota 100 e RdC Due ...

Salvini : "L'Italia riparte con il taglio delle tasse - non col Reddito di cittadinanza" : Il vicepremier ha anche mandato un avviso agli alleati, augurandosi che "nel governo, per la parte non leghista, nessuno rallenti" la flat tax.

Reddito di cittadinanza - Conte : 'Sta dando i primi frutti. Sono davvero orgoglioso di questo risultato' : Questa è la Politica, quella con la P maiuscola, che si mostra attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, e procede determinata in direzione dell'equità e della giustizia ...

Conte : "Orgoglioso del Reddito di Cittadinanza" : Il Premier Giuseppe Conte nella tarda mattinata di oggi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto di se stesso tra la gente e ha preso spunto dal racconto di un suo amico per elogiare il Reddito di cittadinanza. Il Presidente del Consiglio infatti ha scritto:"Un vecchio amico che ha un negozio di ottica mi ha inviato un messaggio informandomi di avere venduto un paio di occhiali da vista a un signore che ha utilizzato la carta del ...

Reddito di cittadinanza - Tridico : “Possibile un risparmio di spesa fino a 1 miliardo rispetto agli stanziamenti” : Il governo si attende risparmi compresi tra 800 milioni e 1 miliardo sulle risorse stanziate in legge di Bilancio per il Reddito di cittadinanza, pari per quest’anno a poco meno di 6 miliardi (finanziati in deficit) al netto delle risorse per i Centri per l’impiego. La stima arriva dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che a Porta a Porta ha ricordato come rispetto alle 800mila domande arrivate nel primo mese – 1,3 ...