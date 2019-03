Vittorio Feltri sbotta a Dritto e Rovescio : "Andate affan*** - avete rotto i co***". E se ne va : Vietato esprimere la propria idea. Siamo a Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti Vittorio Feltri, che torna sulla vicenda di Prato: il direttore di Libero sostiene che la 31enne che ha avuto un figlio dal 13enne al quale faceva ripetizioni di inglese non avrebbe "s

Vittorio Feltri : Ramy e Adam? La cittadinanza non si regala. Va conquistata : E così abbiamo scoperto che la cittadinanza italiana non è più una conquista che gli stranieri ottengono dopo un periodo più o meno lungo di permanenza disciplinata nel nostro Paese: è diventata un premio per ragazzini coraggiosi e svegli capaci di neutralizzare un imbecille assassino potenziale int

Vittorio Feltri - il libro che inchioda Berlusconi e Forza Italia : perché oggi rischia di sparire : Fabrizio Cicchitto ha scritto un nuovo libro ponderoso che io, pur non avendolo letto interamente, ma interamente annusato, squarcia il velo sulle vicende di Forza Italia, dai fasti iniziali fino al mesto presente. È un testo documentato che riflette in parte anche la mia esperienza come direttore d

Vittorio Feltri : "La Cgil diventa il sindacato di gay e trans" : Tra qualche giorno a Verona si svolgerà un convegno internazionale sulla famiglia da riportare, secondo i partecipanti, nell'alveo della tradizione. Non mi sembra una iniziativa deplorevole, visto che qualsiasi testa di rapa in circolazione è venuta al mondo in virtù di un rapporto intimo tra un uom

Caro Vittorio Feltri - hai visto che non comandano i terroni? : La vittoria del centrodestra in Basilicata pone in evidenza come anche la Basilicata, storicamente legata alle proprie tradizioni ideologiche, che ne facevano una roccaforte della sinistra, abbia accolto le idee politiche del centrodestra. A nulla sono valse le proteste, nel corso della campagna elettorale, di alcuni lucani, i quali hanno preso le distanze, in modo vigoroso, dalla politica di Salvini, ponendo in luce il razzismo manifestato, ...

"Un fesso" : Vittorio Feltri - demolizione umana di Corona. "Perché lo sbattono sempre in galera" : "Corona periodicamente deve andare in carcere per dimostrare a tutti di essere inguaribilmente un fesso". Questo il tagliente giudizio di Vittorio Feltri sul re dei paparazzi sbattuto di nuovo in galera. Fabrizio Corona è tornato in carcere per "insofferenza alle prescrizioni". Lo ha deciso il magi

Vittorio Feltri umilia Macron e Brigitte : "Il ragazzino di Prato ha ingravidato la prof - e lui..." : "Il ragazzino di Prato che ha ingravidato l’insegnante di inglese ancora al centro di uno scandalo , e pensare che Macron invece è diventato presidente della Francia. Due nonne e due misure". Vittorio Feltri commenta la vicenda della 35enne di Prato con la consueta ironia. La donna è indagata per vi

Regionali Basilicata - Vittorio Feltri gode a L'Aria che tira : "Cosa provo a vedere Di Maio che si sgretola" : A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni Regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su

Vittorio Feltri - la drastica verità su Luigi Di Maio : 'I grillini moriranno perché sono inetti. E Salvini...' : Non sapevano o fingevano di non sapere: in ambito pubblico e privato le ruberie sono parallele alla storia del mondo. La finta lotta ai furbi e ai ladri infatti è antica e hanno sempre vinto i ...

Vittorio Feltri - la drastica verità su Luigi Di Maio : "I grillini moriranno perché sono inetti. E Salvini..." : I grillini partirono lancia in resta contro la corruzione con una ingenuità enorme forse pari soltanto alla malafede e all' ignoranza. Non sapevano o fingevano di non sapere: in ambito pubblico e privato le ruberie sono parallele alla storia del mondo. La finta lotta ai furbi e ai ladri infatti è an

Vittorio Feltri : Caro Silvio Berlusconi - Angelino Alfano come Lazzaro vive una seconda volta : Il nostro pensiero sinceramente augurale va a Silvio Berlusconi. L'uomo sta muovendo i primi dolorosi passi con il cerotto sull'inguine, appena felicemente operato per un'ernia. Si è rialzato pure da questo malanno. Hanno cercato di fermarlo addirittura gettandogli tra i piedi il cadavere di una pov

Vittorio Feltri : va perseguitato chi non ha vigilato sull'attentatore dell'autobus : All'Erode senegalese che ha cercato di bruciare vivi 51 ragazzini a lui affidati su un pullman per trasportarli dalla palestra a scuola e viceversa non sarà torto un capello. D'altronde non è riuscito per imbecillità cronica a realizzare un massacro, pertanto quando sarà processato nessuno potrà pun

Vittorio Feltri e lo sciopero del Giornale : 'Mai visto tanta stupidità. Fa bene Berlusconi...' : Segno che il corpo redazionale vive fuori dal mondo e pensa di andare avanti in eterno rifilando a Berlusconi l'onere di ricoprire il passivo gestionale. Non so se si tratti di ingenuità o di ...

Vittorio Feltri - la morte di Lorenzo Orsetti : 'Chi di cecchino ferisce - di cecchino perisce' : Dispiace a tutti, un connazionale che va in giro per il mondo e poi crepa in battaglia ci turba e non possiamo che averne pietà. Tuttavia ci domandiamo perché abbia abbandonato la sua specialità di ...