Beppe Grillo attacca tutti | « Toninelli ha la sindrome di Asperger Salvini? Il Mago di

Luigi Di Maio processato da Beppe Grillo - ribaltone 5 stelle : torna Alessandro Di Battista : C'è agitazione nel Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio si sta preparando alla campagna elettorale in vista delle europee e ai suoi ha mandato un messaggi molto chiaro: "Andate in tv e picchiate duro", "non è vero che abbiamo perso, siamo il primo partito in Basilicata", riporta il Corriere della Sera

Lele Mora : “Quel giorno a casa mia quando un mio amico disse a Rocco Casalino “Beppe Grillo cerca un ufficio stampa - perché non ti proponi?” e così andò” : “Subito dopo essere uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione. Ne sono uscito grazie a uno psichiatra. Oggi sto bene: quando hai una famiglia unita che ti sta vicino e che ti dà la forza di ricominciare, è tutto più bello. Certo, una volta viaggiavo in aereo privato mentre oggi mi accontento della seconda classe di un treno. Ma sto bene lo stesso”. Lele Mora ha pagato i suoi conti con la giustizia e, ormai da tempo, cerca di ...

Berlusconi agli italiani : “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” - Beppe Grillo non tarda a rispondere (VIDEO) : Silvio Berlusconi agli italiani: “Avete fiducia al governo? E’ da coglioni”, Beppe Grillo replica “italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconidurante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si … Continue reading Berlusconi agli ...

Beppe Grillo contro Silvio Berlusconi : “Le parole gli scappano come peti” : Beppe Grillo contro Silvio Berlusconi. Pubblicando un video in cui il leader di Forza Italia insulta chi sostiene il governo e il M5s, il garante pentastellato scrive: "Le parole gli scappano come peti, i pensieri sono rivolti al suo caleidoscopio e tamarro universo immaginario. Il vecchio puffo senza contegno e senza misura”.Continua a leggere

Beppe Grillo riempie il Metropol : Applausi scroscianti del pubblico che riconosce in Grillo la capacità di saper coniugare il senso critico all'ironia, sconfinando solo in parte nella politica. Il futuro è l'evoluzione tecnologica e ...

Beppe Grillo in Calabria : "Qui meno domande per il reddito di cittadinanza. O lavorate tutti in nero o siete tutti ndranghetisti" : Una battuta nel suo stile provocatorio. Dopo l'affondo contro gli abruzzesi ("Ci restituiscano i 700mila euro che gli abbiamo dato l'anno scorso", aveva detto dopo la sconfitta alle regionali), questa volta Beppe Grillo se la prende con i calabresi. Nel corso del suo spettacolo "Insomnia - Ora dormo!" a Catanzaro, il comico fondatore del Movimento 5 Stelle ha parlato del reddito di cittadinanza: "La Calabria è la regione che in assoluto ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio - il golpe perfetto : come hanno fatto fuori Beppe Grillo dal M5s : La firma dell' abdicazione Beppe Grillo l'ha vergata il 20 dicembre 2017. Ma finché la carta è stata nascosta, non cantava, e Grillo è stato per 15 mesi come la salma di Tito circolante su un treno per la Jugoslavia, un po' cadavere sacro, un po' marionetta contro cui tirare le freccette per preserv

M5s - spunta l’atto costitutivo del 2017 : Di Maio e Davide Casaleggio risultano come fondatori - Beppe Grillo è il garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori dell’associazione Movimento 5 stelle 2017. E’ quanto emerge nell’atto costitutivo dell’associazione, firmato a Milano il 20 dicembre del 2017, e depositato presso il Tribunale di Genova nell’ambito del processo che vede contrapposta l’associazione del 2009 e quella creata appunto a fine 2017. Non figurava nella lista dei documenti pubblicati sul Blog delle Stelle nel post del 30 dicembre 2017, ...

Beppe Grillo in Calabria per 4 tappe del suo show : Stasera a Corigliano, domani a Catanzaro, mercoledì a Reggio e giovedì a Rende. COSENZA - Dopo undici anni di assenza con suoi spettacoli, l'ultimo al palasport di Crotone nel 2008, Beppe Grillo è da ieri in Calabria per quattro tappe del suo nuovo one man show "Insomnia " Ora dormo" , predisposte dalla show Net di Ruggero ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio fondatori M5s - Beppe Grillo garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori del Movimento 5 stelle. Mentre Beppe Grillo è solo il garante. È quanto risulta dall'atto costitutivo della nuova associazione. Lo riporta il Corriere della sera.Tre pagine che cambiano la pelle del Movimento e danno inizio alla nuova fase, quella lanciata a Italia 5 Stelle a Rimini con l'elezione del nuovo capo politico e che arriva fino ad oggi. Tre pagine sanciscono l'atto ...