Atletica | le staffette 4×400 lavorano a Formia per preparare i Mondiali

Atletica – World Relays - verso Yokohama e Doha : le staffette azzurre in raduno - c’è anche Tortu : Atletica: staffette azzurre in raduno verso Yokohama e Doha. C’è anche Filippo Tortu Road to Yokohama. Si avvicina l’appuntamento delle World Relays (11-12 maggio), evento chiave per la qualificazione delle staffette ai Mondiali di Doha(27 settembre-6 ottobre), ai quali avranno accesso diretto i primi 10 team classificati in Giappone nella 4×100 e nella 4×400 (e i primi 12 della staffetta mista 4×400). Per preparare al ...