Rivoluzione sessuale al Trono Over E Maria De Filippi abbandona lo scalino

8 marzo - le donne devono ancora vivere una reale Rivoluzione sessuale : L’8 marzo è la giornata internazionale delle donne, che manifestano per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, per l’importanza dell’uguaglianza dei diritti/doveri tra donne e uomini, per eliminare le discriminazioni/violenze che le donne subiscono in tutto il mondo. Passato l’8 marzo, come è accaduto negli anni precedenti, tutto poi ritornerà come prima: le donne continueranno a essere considerate inferiori agli uomini e a ...