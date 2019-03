Pallanuoto | Champions League | mercoledì 27 marzo su Sky Sport c' è Steaua-Pro Recco

Pallanuoto - Champions League 2019 : Stefano Luongo mostruoso - BPM Sport Management batte Mladost 12-9 : A volte in un gioco di squadra servono anche prestazioni mostruose da parte dei singoli. Così è stato stasera a Busto Arsizio, un one man show: Stefano Luongo si è preso sulle spalle la BPM Sport Management e l’ha trascinata alla vittoria nella decima giornata del Gruppo B di Champions League sul Mladost. Addirittura sette le reti dell’attaccante nativo di Chiavari: +7 punti sul quarto posto e qualificazione alla Final Eight sempre ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : manca Figlioli - cade l’AN Brescia a Mosca. La Dinamo si impone 10-6 : manca la stella e non si accende la squadra. Una sconfitta che non fa troppo male, ma che comunque arriva in un brutto momento (subito dopo quella nella finale di Coppa Italia dalla Pro Recco). L’AN Brescia cade in Champions League a Mosca: privi di Pietro Figlioli i ragazzi di coach Sandro Bovo perdono per 10-6 con la Dinamo in un match giocato davvero male. Da segnalare comunque la posizione ancora comoda in classifica nel girone per i ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Barceloneta 8-3. Decima vittoria consecutiva per i liguri : Decima vittoria consecutiva per la Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: a Torino i liguri schiantano gli spagnoli del Barceloneta 8-3 e consolidano il primo posto nel Gruppo A a quattro giornate dal termine dopo aver già ottenuto nello scorso turno il passaggio alla Final Eight di Hannover. Inizio molto equilibrato, nel primo quarto a passare avanti sono gli spagnoli, ma Aicardi, a 8″ dalla prima sirena, riporta la sfida in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia mostruoso in casa - Barceloneta battuto 14-8 : Una sola squadra in acqua, un dominio assoluto e sicuramente inaspettato. L’AN Brescia fa esplodere la piscina Mompiano: i padroni di casa, eccezionali in superiorità numerica, dominano in lungo e in largo in Champions League contro un avversario del calibro del Barceloneta. I lombardi guidati da Sandro Bovo si impongono per 14-8, chiudendo praticamente il discorso in chiave qualificazione alla Final Eight (sono secondi nel raggruppamento ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover : Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di Pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover. Nel primo quarto Kayes apre per i Liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella ...

Pallanuoto - Champions League : Eger-Pro Recco 7-16. HIGHLIGHTS : Eger-Pro Recco 7-16, 2-5, 1-4, 3-4, 1-3, Vince ancora, vince sempre la Pro Recco. Vince stritolando gli avversari, come se non ci fosse nessun'altra opzione. Vince allo stesso modo anche in casa dell'...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco - Brescia e BPM in tv! Ortigia in chiaro sulla RAI in Euro Cup : Sarà una grande giornata per la Pallanuoto italiana in Europa: domani, mercoledì 27 febbraio, si disputeranno le gare valide per la nona giornata della Champions League e le semifinali di ritorno dell’Euro Cup. In entrambe le competizioni italiane grandi protagoniste e partite in diretta tv per tutte le nostre rappresentanti. Verranno infatti trasmesse sia le gare di Champions League delle ore 19.00 Spandau 04-BPM Sport Management ed ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Barceloneta si giocherà a Torino : Cambia location il percorso itinerante della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: la squadra più vincente della storia italiana in questo sport giocherà nella piscina stadio Monumentale di Torino il prossimo incontro casalingo nella massima competizione europea, contro gli spagnoli del Barceloneta. Appuntamento a venerdì 15 marzo. Questo il commento all’ANSA di Maurizio Felugo, presidente della squadra ligure: “Torino si ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : si ferma con lo Jadran la striscia di vittorie per la BPM Sport Management : Si ferma ad otto la striscia di vittorie consecutive per la BPM Sport Management tra campionato e Champions di Pallanuoto: nella massima competizione europea i Mastini escono sconfitti in trasferta in terra croata con lo Jadran. I padroni di casa si impongono per 12-9 prevalendo soprattutto nell’ultimo quarto, dove i ragazzi di Baldineti hanno avuto un calo fisico e psicologico. La banda lombarda parte forte, si ritrova addirittura in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Brescia-Ferencvaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight : Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei Lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta. Nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : tutto facile per la Pro Recco - 11-6 alla Dinamo Mosca : Otto su otto, a Mosca come a Sori non c’è storia. La Pro Recco domina in lungo e in largo la Champions League di Pallanuoto: fino ad ora non ci sono stati rivali capaci di emulare i campioni d’Italia, che hanno sempre vinto nella fase preliminare della massima competizione europea. Oggi arriva l’ottavo sigillo: in casa i ragazzi di Ratko Rudic si sono imposti per 11-6 sui russi della Dinamo Mosca. L’assenza di Filipovic ...