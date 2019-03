iOS 12 2 | le novità del nuovo aggiornamento

wired

(Di martedì 26 marzo 2019) (Foto: Apple) Apple ha diffuso l’iOS 12.2 per iPhone e iPad con il supporto delservizio appena presentato Apple News+ che però è per ora una sola esclusiva statunitense. Il miglioramento del sistema operativo porta con sé diversein ambito multimediale e con alcune funzionalità riviste, oltre che i classici bug e errori corretti.Il pacchettodel sistema operativo iOS 12.2 per iPhone e iPad è piuttosto pesante visto che sarà di 840,4 megabyte e al di fuori degli USA è tronco visto che non può portare in dote la grandedi Apple News+, che poi è il principale motivo dell’update. Ricordiamo che si tratta di un servizio di abbonamento a riviste e giornali con trecento scelte per un prezzo di 9,99 dollari al mese coinvolgendo testate storiche come il Wall Street Journal, Wired oppure il Los Angeles Times. Gli Airpods di seconda ...

AppleNews_it : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha rilasciato anche iOS 12.2 per il suo speaker smart 'HomePod' aggiungendo qualche piccola novità. #Apple #… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha rilasciato anche iOS 12.2 per il suo speaker smart 'HomePod' aggiungendo qualche piccola novità.… - GetIPhoneX1 : RT @AppleZein: Apple rilascia MacOS Mojave 10.14.4 per TUTTI. Ecco TUTTE le novità -