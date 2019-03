El Presidente | Amazon prepara una serie sullo scandalo Fifa con Karla Souza di Le Regole

blogo

(Di martedì 26 marzo 2019)Locorruzione che nel 2015 sconvolse il mondo del calcio internazionale, portando alla fine dei "regni" di Sepp Blatter allae Michel Platini all'Uefa, diventerà unarealizzata daPrime Video.El- The President è un drama in 8 episodi prodotto da Gaumont, già dietro al successo di Narcos, che racconterà ilGate, come è stato chiamato lointernazionale. Armando Bo, già regista e sceneggiatore premio Oscar con Birdman, sarà regista e produttore esecutivo di ElElunacondi Ledel Delitto Perfetto pubblicato su TVBlog.it 26 marzo 2019 16:33.

