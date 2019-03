L’Uruguay vince la China Cup | 4-0 alla Thailandia in finale

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) L’Uruguay ha battuto per 4-0 lanelladellaCup, torneo amichevole che si è disputato a Nanning. Per la Celeste di Oscar Tabarez in gol l’interista Vecino al 6′, Pereiro al 38′, Stuani al 58′ e Gomez all’88’. In campo fra gli altri anche lo juventino Caceres.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo L’UruguaylaCup, 4-0inCalcioWeb.

SportNewsEU : #Godin è record con l'#Uruguay. Dichiarazione d'amore per la Celeste! #Inter - apetrazzuolo : CHINA CUP - Vince l'Uruguay, quarta la Cina di Cannavaro - milanmagazine_ : CHINA CUP - Vince l'Uruguay, quarta la Cina di Cannavaro -