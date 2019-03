Dieta | acqua e limone per dimagrire | menù depurativo

Dieta dell’acqua aromatizzata : sgonfi la pancia e perdi 4 chili : La Dieta dell’acqua aromatizzata è l’ideale per fare il pieno di vitamine e minerali, sgonfiare la pancia e perdere sino a 4 kg. L’idratazione è il presupposto fondamentale per perdere peso. L’acqua infatti aiuta ad eliminare le scorie in eccesso, migliora il funzionamento degli organi e riattiva il metabolismo. Molte persone però non amano bere acqua e trovano difficoltà ad assumerne due litri al giorno. Cosa fare? Un ...

Dieta idroponica : acqua e cibi per dimagrire e salvare i reni : La Dieta idroponica ci aiuta a dimagrire e ci consente di prenderci cura dei nostri reni. Come? Consumando i cibi (e l’acqua) giusti. La giusta idratazione è il segreto per rimanere in forma, perdere peso e prevenire moltissime malattie. Per questo gli esperti consigliano di consumare ogni giorno almeno due litri d’acqua, scegliendo quelle povere di sodio (con concentrazione inferiore a 40 mg/l) e integrando i liquidi anche con ...