Chi governa nelle Regioni | sorpasso centrodestra sul centrosinistra

Vito Bardi - Chi è il nuovo governatore della Basilicata : Tra gli altri titoli ha conseguito le lauree in Economia e Commercio; Giurisprudenza; Scienze Internazionali e Diplomatiche; Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria. Oltre al Master di II ...

Vito Bardi nuovo governatore della Basilicata : trionfa la Lega - anniChiliti i grillini : Vito Bardi è il nuovo governatore della regione Basilicata. L’ex generale della Guardia di finanza fortemente voluto da Forza Italia

Captive State : gli alieni ci governano - ma c'è Chi ancora resiste. VIDEO ESCLUSIVO : Tensione, dialoghi serrati, tanta azione dal corpo a corpo alle grandi scene di (distruzione di) massa, Captive State è una bomba pronta a esplodere nelle nostre conversazioni sul cinema dal prossimo weekend. Sulla carta, considerata la coppia John Goodman e Ashton Sander nel cast, e la storia di un pianeta Terra già conquistato dagli alieni e in cui l'umanità sembra essersi completamente arresa, sorda rispetto a quali siano le proprie effettive ...

De Angeli - la Signora in Rosa : ecco Chi è la fedelissima di Zamparini che governa il Palermo : Amo lo sport, mi piace ballare, ma di pallone non ne sapevo niente. Sono sposata da dieci anni con Paolo che gestisce una piccola impresa. Ci siamo conosciuti ad un torneo di tennis: lui, amico del ...

Siamo meglio di Chi governa? I dubbi di Montanelli... : La storia è fatta dai grandi personaggi o dalle masse popolari. Vecchia storia alla quale Indro Montanelli ha risposto, nella sua lunga carriera, con una serie di incontri e ritratti entrati nel mito ...

Appalti - governatore Fontana : “Chiederò a Salvini di potenziare la vigilanza Anac” : Si occupa di verificare la legalità degli Appalti pubblici all’interno dell’Anac e, dopo il primo successo di Expo 2015, è stato richiesto da decine di enti pubblici tra cui Consip, l’Agenzia delle entrate di Toscana e Lazio e il Comune di Roma. “In pochi giorni siamo in grado di fornire un parere di conformità“, spiega il generale della Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù. C’è lui a capo dell’ufficio per la ...

M5s - l'ex tifoso di Berlusconi candidato dai grillini : Chi vogliono fare governatore : Coerenza, onestà, rigore. Una volta c’erano i Cinquestelle inflessibili, quasi in maniera maniacale, che non dovevano avere nelle loro fila persone che si erano “macchiate” di esperienze con i “vecchi” partiti. Adesso, le regole sono saltate e se ne vedono di tutti i colori. L’esempio è il candidato

Tav - Travaglio vs Franco : “Scienziati ed economisti vi piacciono solo se danno degli ignoranti a Chi governa” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, sul Tav. Il notista del Corriere osserva: “La storia dell’analisi costi-benefici è solo un pretesto. Alcune settimane fa, quando Salvini in modo più deciso diceva che non voleva il Tav e non c’era ancora l’analisi costi-benefici, Di Maio si è limitato a dire che, finché ...

Giuseppe Conte - il vertice segreto con il governatore di Bankitalia : BeChis svela il retroscena : Alle 13.30 del 5 marzo dall'ingresso posteriore di palazzo Chigi è stato avvistato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A scovarlo, come riporta Franco Bechis, è stato Manolo Lanaro del Fatto quotidiano che ha notato l'auto blu, uscita solo due ore dopo. Al vertice con Giuseppe Conte

Violentata in stazione - la BosChi : 'Stupratori italiani - Salvini non twitta? Cominci a governare' : Dopo il terribile caso della ragazza di 24 anni , alla stazione della Circumvesuviana, non è mancata la polemica politica. L'ex ministro Maria Elena Boschi , del Partito democratico, ha scritto un post su Twitter polemizzando con il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Tre ragazzi hanno violentato ...

Chi è Christian Solinas - il nuovo governatore della Sardegna : Christian Solinas, 42enne di Cagliari, segretario del Partito sardo d'Azione e senatore della Lega, è il nuovo governatore della Sardegna. Per quanto riguarda liste e coalizioni, il centrodestra è avanti con il 51,83%, mentre il centrosinistra è al 30,60%. Il M5S si ferma al 9,54% (il dato non è ancora definitivo).Continua a leggere

Emma Marrone risponde alle critiche del web : "Offesa anche da Chi ci governa" : La cantante salentina Emma Marrone è tornata attiva sui principali palcoscenici d'Italia per il nuovo atto del suo Essere qui tour , ma non è solo per la musica che la cantante è tornata a far parlare ...

Roberto Formigoni - con Chi divide la cella l'ex governatore : Chi risChia di incontrare : ... a Milano, rinchiuso nel I reparto, dove si trovano anche altri detenuti famosi per vicende di cronaca nera che hanno avuto particolare clamore mediatico in passato. Formigoni, condannato a oltre 5 ...