A casa con il bebè il sonno | l' allattamento | i viaggi la famiglia e il nuovo arrivato

ISRAELE - RAID CONTRO HAMAS SU GAZA/ Video - offensiva dopo razzo contro casa Tel Aviv : razzo da GAZA su Tel Aviv: colpita una casa, 7 feriti. Il presidente Netanyahu ha lasciato gli Usa; pronta offensiva contro HAMAS sulla Striscia

Matteo Salvini e l'immigrato salito sull'autobus con un coltello a Milano : "Lavoriamo per mandarlo a casa sua" : "Tolleranza zero per i delinquenti". Matteo Salvini promette "espulsione rapida nel suo Paese d'origine" per il clandestino nordafricano che ha seminato il panico su un autobus a Milano, in via Padova. salito a bordo con un coltellaccio, ha iniziato a spintonare gli altri passeggeri comprensibilment

Circoncisione in casa - disposta autopsia : ANSA, - REGGIO EMILIA, 25 MAR - La procura di Reggio Emilia ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, sul corpo del neonato ghanese morto in seguito alla Circoncisione praticata ...

Tanti auguri Air Max : a Londra una mostra celebra il 32° compleanno dell’iconica sneaker di casa Nike : Esattamente il 26 marzo 1987, Nike diede vita alla scarpa che rivoluzionò totalmente il mondo del footwear. La Nike Air Max 1 fu infatti la prima scarpa da ginnastica a presentare una camera d’aria visibile nella suola, a distanza di 32 anni si festeggia l’Air Max Day Ogni anno il 26 marzo si celebra l’Air Max Day, il compleanno delle mitiche Nike Air Max nate nell’ormai lontano 1987. Per celebrare i pezzi cult della linea, StockX, ...

Berlusconi torna a casa : dimesso dal S. Raffaele : Dopo meno di una settimana dal ricovero e dall'intervento per un'ernia incarcerata, Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele di Milano e ha fatto ritorno nella sua casa di Arcore. Come rivela l'agenzia Adnkronos, il Cavaliere è stato dimesso questa mattina alle 12,30 dalla clinica dove era stato portato martedì scorso e dove ha trascorso cinque giorni di convalesenza dopo l'intervento effettuato in urgenza. Le cure per l'ernia inguinale ...

Reggio Emilia - bimbo di 6 mesi morto dissanguato dopo circoncisione in casa : “Si cerca santone” : Un nuovo caso di neonato morto dopo la circoncisione in casa si è verificato a Reggio Emilia: il piccolo, di 6 mesi e di origine ghanese, è deceduto lo scorso novembre per dissanguamento, ma l'episodio è venuto a galla solo ora, dopo l'episodio di Scandiano. A praticare l'operazione sarebbe stato un santone che, iscritto nel registro degli indagati, si è reso irreperibile.Continua a leggere

Circoncisione in casa - deceduto a Scandiano un neonato di 5 mesi : Una notizia davvero tragica ha colpito un paese nella provincia del Reggiano lasciando gli abitanti del posto senza parole. Per un intervento di Circoncisione, fatto in casa, ha perso la vita un neonato di 5 mesi. A praticargli l'intervento, sarebbero stati i genitori del bambino, di origini ghanese, adesso indagati per omicidio colposo. Ovviamente sono già iniziate le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura Reggiana, il tutto per ...

Soffocata in casa - suicida in carcere il compagno killer : si è impiccato con un lenzuolo : Si è suicidato in carcere Pietro Carlo Artisi, nella cella del carcere di San Vittore in cui era recluso da mercoledì: l'uomo era stato fermato per l'omicidio della sua...

Chirurgia : la casa di Cura La Madonnina prima struttura privata lombarda a dotarsi di una colonna con la fluorescenza : Per la prima volta in una struttura privata lombarda approda un’apparecchiatura innovativa che permette ai chirurghi di “vedere l’invisibile”. La Casa di Cura La Madonnina, afferente al Gruppo San Donato, ha infatti acquistato una colonna con la fluorescenza, destinata principalmente alla Chirurgia laparoscopica e basata sul principio della fluorescenza, che utilizza le proprietà di alcune molecole, cosiddette “fluorofori”, che diventano ...

Silvio Berlusconi - retroscena da Arcore : il clamoroso schiaffo di Matteo Salvini (a casa sua) : Ancora un vertice, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia rimasto segreto e di cui dà conto Dagospia. L'incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ad Arcore, visita privata dove ovviamente si è parlato anche del quadro politico. Il leader di Forza Italia, scrive Dago, avrebbe vo

Il fenomeno in crescita delle circoncisioni fatte in casa : Morire a cinque mesi per un’operazione chirurgica fatta in casa, mentre lo Stato fa finta non accorgersi di un grave fenomeno che da Nord a Sud d’Italia assume proporzioni sempre più rilevanti. Succede nel 2019, nella dotta Emilia, dove Marco è morto in seguito a un’emorragia dovuta alla circoncisione che i genitori, originari del Ghana, avrebbero commissionato a una terza persona, un sedicente medico a cui si rivolgerebbero diverse persone a ...

Saluti romani e motti del Ventennio - in duemila a Milano al concerto-evento di casaPound : Per i vent'anni degli ZetaZeroAlfa e i cento dalla nascita dei fasci di combattimento. In un locale privato dopo che il prefetto aveva vietato la manifestazione pubblica definita dal sindaco Beppe Sala "oltraggiosa"

Bologna - indagati i genitori del bimbo di 5 mesi morto dopo la circoncisione : “Non fatelo a casa” : La mamma e il papà del bimbo di 5 mesi morto a Bologna in seguito ad una circoncisione praticata in casa risultano indagati, in attesa dei risultati dell'autopsia che aiuterà gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Esistono dei protocolli e medici che possono aiutare le famiglie a fare le cose come devono essere fatte. Non fatelo in casa, non rischiate".Continua a leggere

Al Giambellino la lotta per la casa si scontra con la speculazione : Nel quartiere di Milano c’è un’emergenza abitativa che fatica a trovare ascolto. Eppure, questa crisi e le proposte per affrontarla sono una spia di quello che succede in molte periferie italiane. Leggi