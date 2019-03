Tennis | Miami | Bautista-Agut batte Fognini | avanza Isner

Tennis - Miami : semaforo rosso per Fognini - eliminato da Bautista-Agut : Miami - Si chiude al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, la casa dei ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due set con qualche rimpianto : Termina al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic ...

Tennis - Miami Federer soffre ma avanza - Ferrer elimina Zverev : Fuori la numero uno Naomi Osaka Il torneo femminile perde la numero 1 del mondo Naomi Osaka. La giapponese è stata battuta 4-6 7-6 6-3 dalla taiwanese Su-wei Hsieh che già l'aveva fatta soffrire non ...

Tennis - Miami : Federer soffre ma vince - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 23 marzo. Eliminata Naomi Osaka - avanza Petra Kvitova. Si ritira Serena Williams! : Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

Tennis : Miami - S.Williams si chiama fuori : L'americana ex n.1 del mondo ha fatto sapere di avere problemi al ginocchio sinistro che non le consentono di scendere in campo contro la cinese Qiang Wang, che quindi si qualifica per gli ottavi di ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Marco Cecchinato accede al terzo turno senza giocare. Forfait di Damir Dzumhur : Non vedremo in campo nella serata italiana il nostro Marco Cecchinato nel secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti). Il palermitano (n.16 del mondo), infatti, accede al terzo round senza giocare per effetto del Forfait del bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 ATP, a causa di un problema alla schiena. L’azzurro quindi affronterà nel prossimo incontro il vincente della sfida fra il belga David Goffin, numero 20 della ...

Tennis - Miami : Djokovic e Fognini al terzo turno - Giorgi eliminata : Miami, STATI UNITI, - Buona la prima anche se con un po' di sofferenza. Fabio Fognini, al debutto, supera il secondo turno al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi ...