MotoGp – Jorge Lorenzo come nuovo in Argentina | il pilota Honda corre verso il pieno

MotoGp - Jorge Lorenzo si mette a nudo : “vi dico perchè faccio l’arrogante. Marquez? Tra noi saranno scintille” : Il pilota dello spagnolo ha parlato di sè e del suo modo di essere, soffermandosi anche sul rapporto con Marc Marquez Una carriera sempre al massimo, caratterizzata da vittorie e delusioni, affrontate con la solita spavalderia che lo contraddistingue. Jorge Lorenzo è un pilota dal carattere particolare, un tipo inedito nel circus che ama far parlare di sè. Prova ne sono le numerose frecciate rivolte ai propri colleghi, non ultime quelle ...

MotoGp - Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “io arrogante? Dopo quello che dissi su Valentino Rossi…” : Il pilota della Honda ha parlato della sua carriera nel corso di una lunga intervista, soffermandosi anche su Valentino Rossi Una carriera lunga e ricca di successi, conquistati battendo avversari tosti e velocissimi. Jorge Lorenzo non si è mai tirato indietro, mettendoci sempre la faccia a costo di apparire spesse volte arrogante, per via del suo particolare modo di fare. AFP/LaPresse E’ stato così fin dai suoi primi anni in MotoGp, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo si è fratturato una costola a Losail - ma in Argentina ci sarà : Ormai Jorge Lorenzo sta, suo malgrado, passando più tempo tra clinica mobile ed ospedali di mezzo mondo, piuttosto che in pista. Il maiorchino, infatti, nel giro di pochi mesi, si è lesionato una caviglia al via del Gran Premio di Aragon a settembre, quindi dopo pochi giorni a Buriram in Thailandia si è procurato una piccola frattura al polso sinistro, rovinando il suo finale di campionato con la Ducati. Con lo sbarco in Honda di questo inverno ...

MotoGp – Ennesimo infortunio per Jorge Lorenzo - il responso della TAC fa tremare la Honda : Jorge Lorenzo svela il risultato della TAC dopo il Gp del Qatar: altro infortunio per il pilota spagnolo della Honda, il maiochino recupererà in tempo per disputare il Gp d’Argentina? Il weekend del Gp del Qatar è stato particolarmente duro per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, tornato in pista dopo l’infortunio rimediato durante la scorsa stagione, ha dovuto fare i conti con una caduta nelle Fp3 e un capitombolo durante le ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : 'non valgo il 13° posto - l'incidente mi ha fatto perdere fiducia' : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : “non valgo il 13° posto - l’incidente mi ha fatto perdere fiducia” : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto finale. Una risultato alquanto deludente per il maiorchino, costretto ad ingoiare un boccone amaro considerando il secondo posto di Marquez. AFP/LaPresse Interrogato nel post gara, lo spagnolo si è difeso: ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Ho male in tutto il corpo - sarà una gara di sopravvivenza per me” : 15° posto e due cadute. Non è stato certo il giorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, quello delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, l’iberico ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi che hanno avuto anche delle ripercussioni sul suo fisico già provato. Lorenzo, infatti, viene da un inverno travagliato nel corso del quale si è procurato la frattura allo scafoide del polso ...

MotoGp - Jorge Lorenzo abbattuto dopo le pessime qualifiche : “ho male alla schiena e scarso feeling” : Jorge Lorenzo ha parlato di inesperienza con la moto, in attesa del primo Gran Premio della stagione con la sua Honda Jorge Lorenzo partirà dalla 15ª posizione nel Gp del Qatar di domani. qualifiche disastrose per il neo pilota della Honda, il quale deve ancora trovare il giusto feeling con la moto dopo i problemi allo scafoide delle scorse settimane. Lorenzo ha parlato delle disastrose prove con tanto di caduta: “La mia prima caduta ...

MotoGp - Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar : Delusione per 2: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Campioni che in Qatar rallenatono e quindi non riescono a sfidare i rivali per partire davanti nel primno Gp della stagione. Inizia, quindi, in salita ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo - lo spagnolo torna in pista nonostante il dolore : Jorge Lorenzo torna in pista in Qatar dopo l’incredibile Caduta durante le Fp3: forfait scongiurato per il maiorchino Dopo l’incredibile Caduta rimediata durante le Fp3 del Gp del Qatar (QUI IL VIDEO), si temeva per le condizioni di salute di Jorge Lorenzo e per la sua presenza nelle qualifiche sul circuito di Losail. Vessato dalla sfortuna, il pilota spagnolo, nonostante i dolori alla parte sinistra della schiena e alla mano ...

Jorge Lorenzo - video caduta in Qatar/ Incidente MotoGp : 'esami escludono fratture' : video, la caduta di Jorge Lorenzo nel terzo turno di prove libere del MotoGP in Qatar: il professor Zasa assicura, 'vuole continuare'.

MotoGp – Come sta Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta nelle FP3? L’aggiornamento del Dottor Zasa : Aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle Fp3 del Gp del Qatar Sabato amaro per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda è stato protagonista di una terribile caduta durante le Fp3 del Gp del Qatar (QUI IL VIDEO), che lo ha costretto a recarsi al centro medico per sottoporsi a degli accertamenti. Il pilota della Honda ha lamentato forti dolori e difficoltà nella respirazione dopo ...