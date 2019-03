Asus TUF B450M-Pro Gaming | la scheda madre pensata per AMD

Asus presenta le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti - ROG Strix e Asus Dual - TUF Gaming e Phoenix : ASUS annuncia quattro differenti versioni per le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti, che includono i modelli ROG Strix , ASUS Dual , TUF Gaming e Phoenix . Questo nuovo chipset sfrutta la più recente architettura Turing, rendendola la scelta ideale per tutti quei giocatori alla ricerca di un significativo aumento di prestazioni anche con un budget relativamente più limitato. La proposta di ASUS si abbina perfettamente con l'ampia serie delle ...

Asus annuncia il case TUF Gaming GT501 : ASUS annuncia il case TUF Gaming GT501, primo rappresentante della nuovissima linea TUF Gaming, il GT501 è un case che vuole stupire non solo per il suo aspetto aggressivo, ma anche per la sua qualità costruttiva.PUNTI CHIAVEDesign Gaming e massima versatilità sono le caratteristiche su cui ASUS ha puntato durante lo sviluppo del case GT501. Oltre ad essere il primo prodotto ASUS che si può fregiare del marchio TUF (The Ultimate Force), si ...