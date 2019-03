Un uomo scopre 45 serpenti a sonagli annidati sotto la sua abitazione

informati24

(Di sabato 23 marzo 2019)Unstrisciala suain Texas per sistemare dei cavi, ma quello chee molto di più di cio che si aspettava.Anche se in italia non abbiamo di questi problemi, potete provare ad immaginare la sensazione che si prova a ritrovarsi davanti un gran numero diIl proprietario, residente ad Albany in Texas, ha chiamato la Big Country Snake Removal (Ditta che si occupa proprio di rimuovere i rettili in questione) dicendo di avere alcunila suascoperti mentre effettuava dei lavoretti di manutenzione.Un dipendente della ditta dichiara:Non appena siamo arrivati sul posto, sono andatol’a controllare, ma subito mi sono reso conto che c’era molto di più di qualche serpente.Alla fine della rimozione si contano ben 45, specia al quanto pericolosa e ...

GIGUG1N : @sciurini_ @capirvmos adesso che ci penso é esattamente la storia di 'pretty little liars', un po' modificata, ma l… - EmanueleJ1897 : RT @essereintegrale: L’uomo scopre se stesso quando si misura con l’ostacolo. [ Antoine de Saint-Exupery ] #quote - C1n_Cin9 : @scristicchi L`uomo la possiede dentro in modo innato piú di qualsiasi donna, ma non lo sá. O meglio, lo hanno conv… -