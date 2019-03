Serie A femminile | Juventus-Fiorentina sold out | è record italiano

Calcio femminile - Serie A 2019 : il Milan si impone in trasferta contro l’Orobica - vittorie per Florentia e Sassuolo nel 19° turno : In attesa del big match tra Juventus e Fiorentina che godrà della cornice prestigiosa dell’Allianz Stadium di Torino e del confronto al “Tre fontane” tra Roma e Atalanta Mozzanica, si sono tenuti quattro incontri del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan ha centrato il bersaglio grosso e si è imposto grazie ad una rete al 24′ di Valentina Giacinti. Tre punti che consentono alla ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Calcio femminile - la Serie A su Sky : calendario e orari delle partite : Sarà lo stadio Ennio Tardini di Parma ad ospitare domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky Sport Serie A , la finale della Coppa Italia femminile , la prima organizzata dalla FIGC ...

Basket femminile - ultima giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio lottano per il primato : ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 di Basket femminile. Da decidere c’è ancora chi chiuderà al primo posto e avrà il fattore campo a suo vantaggio per tutti i playoff. Il duello è quello tra la Reyer Venezia ed il Famila Schio, distanti due punti a quaranta minuti dalla fine. A Venezia basta vincere, ma non sarà un compito facile per la capolista, visto che si troverà ad affrontare il derby veneto contro la Fila San ...

Volley femminile. Serie A1 25ma giornata. E’ battaglia per secondo e quarto posto. Duello Filottrano-Chieri per la salvezza : Assegnati il primo e l’ultimo posto matematicamente con tre giornate di anticipo, si attendono altri verdetti dal penultimo turno di campionato della Serie A1 femminile che si giocherà nel week end. Appassiona la battaglia per il secondo posto con l’Igor Gorgonzola Novara che, sbrigata la pratica Stoccarda in Europa, parte da +3 nei confronti di Scandicci in classifica ma domani ospiterà una delle squadre del momento, la Bosca San ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Zanetti-Scandicci apre la penultima giornata - il programma completo : Zanetti-Savino Del Bene apre la penultima giornata della regular season, domenica si gioca per la salvezza: la Lardini ospita Il Bisonte, Reale Mutua a casa Club Italia Si aprirà con un doppio anticipo la 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile, che potrebbe emettere più di un verdetto. Già ufficiale il primo posto dell’Imoco Volley Conegliano, che porta in dote alle pantere ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata : Serie A1 femminile: nella penultima giornata il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata del Campionato di A1 il Club Italia CRAI ospita domenica alle 17 al Centro Pavesi Fipav di Milano la Reale Mutua Fenera Chieri. Le azzurrine sono reduci dalla bella gara disputata domenica scorsa a Cremona contro la E’Più Pomì Casalmaggiore durante la quale hanno conquistato un punto cedendo solo al tie break per 3-2. Ottimo il gioco ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina match di cartello - il Milan affronta l’Orobica in trasferta : Nel prossimo weekend andrà in scena il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A e la giornata che ci apprestiamo a vivere potrebbe essere decisiva ai fini della lotta “Scudetto“. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus e la Fiorentina si confronteranno nel posticipo domenicale delle ore 15.00. Una cornice di pubblico importante è attesa tra le due grandi protagoniste del torneo nazionale, separate da un solo ...

Pallavolo - Serie B1 femminile : la Pvt Modica ospita sabato il fanalino di coda Bari : Archiviato il turno di riposo imposto dal calendario dopo il ritiro dal campionato di B1 femminile dello Scafati, la Crai Radenza Pro Volley Team Modica torna in campo sabato pomeriggio alle 18, ...

Tennis femminile - il declino (irreversibile?) dell’Italia. Serie C all’orizzonte in Fed Cup e la sola Camila Giorgi nella top100 : 2006-2015. Il momento di grandissima gloria del Tennis femminile italiano è questo: quattro Fed Cup, due Slam in singolare (Francesca Schiavone, Flavia Pennetta), sette in doppio (Mara Santangelo e Flavia Pennetta uno a testa, cinque insieme Sara Errani e Roberta Vinci), un numero quasi infinito di tornei vinti, successi importanti, quattro partecipazioni ai WTA Championships (una di Schiavone, due di Errani e una di Pennetta). Di ...

Padova 2019 - History is now! Presentata la 2ª tappa del Campionato di Serie A maschile e femminile : ... più di 500 atleti tra cui i migliori azzurri ed alcune eccellenze straniere, 4mila appassionati pronti ad infuocare il campo gara con il loro calore e, tra una rotazione e l'altra, spettacoli, ...

Basket femminile - le migliori italiane della 22a giornata di Serie A1. Nicole Romeo sempre più protagonista - De Pretto mantiene Venezia in testa : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane della 22a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nicole Romeo: la giornata di riposo osservata la scorsa settimana non ha interrotto lo strepitoso momento di Ragusa La vincitrice della Coppa Italia domina contro Battipaglia e Nicole Romeo, arrivata in Sicilia soltanto a gennaio, si dimostra ancora una volta un vero e proprio valore aggiunto. L’italo-australiana ...