La comedy su Foxlife è ' Extravergine'

Extravergine - la comedy con Lodovica Comello su FoxLife : A metà strada tra due cult dell’universo femminile come Bridget Jones e Sex and the City, la comedy prodotta da Fox e Publispei Extravergine ha come protagonista la ventinovenne Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore. Ad interpretare Dafne è la cantante, conduttrice (Italia’s Got Talent, Singing in the Car) e attrice Lodovica Comello, diretta per ...