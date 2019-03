Florenzi out 2-3 settimane

Roma - per Florenzi risentimento muscolare al polpaccio : out 3 settimane : Roma - Fuori col Napoli , come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria . Non si placa l'emergenza infortuni per la Roma, che perde anche Alessandro Florenzi per 2-3 settimane a causa del ...

Nazionale - Chiesa è out - lascia il ritiro. Si ferma anche Florenzi : Federico Chiesa non ce la fa, non recupera dal problema muscolare, inguine e retto addominale, con cui convive da tempo. E così l'estremo della Fiorentina è stato costretto a lasciare il ritiro della ...