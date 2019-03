Milano | autista senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti | arrestato per tentata strage

Milano - autista senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti urlando : arrestato per tentata strage : «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

Milano - autista bus indagato per strage : 15.23 "Importante è la fine felice di un evento,che poteva portare a un epilogo tragico,grazie al coraggio dei ragazzi" Uno degli alunni sul bus ha avuto la prontezza di telefonare vedendo che l' autista aveva cambiato strada.E' quanto ha detto De Marchis,comandante dei Carabinieri,commentando quanto avvenuto a San Donato Milanese.L'uomo,ora indagato per strage e sequestro di persona, avvrebbe detto:non si salverà nessuno. Voleva compiere una ...

Milano - autista sperona le auto e dà fuoco al bus : le immagini dei bambini in fuga e il salvataggio dei carabinieri : I carabinieri che tentano di mettere in salvo i bambini, poi l’autista che sperona due auto e, una volta fuori dall’autobus, gli dà fuoco. Le immagini sono state girate da una persona in macchina che stava transitando sull’altro lato della Paullese. Il conducente, Ousseynou Sy, è stato bloccato dai militari e arrestato. Video Facebook/Massimo Traetta L'articolo Milano, autista sperona le auto e dà fuoco al bus: le immagini dei ...