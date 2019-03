Oxford-Bradford | che caos! FA Cup | Manchester City contro tutti

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 marzo 2019) L’arbitro Andy Davies ha le idee un po’ confuse. Watford e Wolverhampton non vogliono rinunciare alle loro maglie. E in Championship lo Sheffield vince una sfida cruciale a Elland Roaddi Stefano RavagliaWeek-end intenso lassù nella terra d’Albione. Tra Premier, FA Cup, e tutto il resto, sono accadute tante cose importanti. Mentre continua serrata la lotta per il titolo trae Liverpool, con i reds che vincono faticando al mitico Craven Cottage 2-1 portandosi in testa, i citizens hanno una partita in meno per via della cavalcata in FA Cup che continua a ritmo serrato. La squadra di Klopp ha vintoil Fulham grazie a un rigore di Milner, dopo il vantaggio del solito Mané e un pasticcio difensivo confezionato dalla coppa Alisson-Van Dijk che ha consentito a Babel di firmare il momentaneo pareggio. Guardiola invece ha avuto il suo ...