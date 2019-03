lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Un derby spinto dalle liti, quelle dietro le quinte dell'Inter che sfumano dopo il caso, quelle dentro unconfuso che perde male con due giocatori che provano a mettersi le mani in faccia.

infoitsport : Il fantasma Icardi non fa più paura. E stavolta litigano quelli del Milan - internewsit : Il fantasma di Icardi assente in campo, ma presente ovunque - CorSera - - infoitsport : Milan-Inter, il fantasma di Icardi assente in campo ma presente ovunque -