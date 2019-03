Tennis | tabellone Miami | Djokovic con Thiem | Federer con Zverev

Miami Open 2019 di Tennis - il tabellone. Fognini dalla parte di Djokovic : Miami, 18 marzo 2019 " Sfida tra Nole Djokovic e Roger Federer al Masters 1000 di Miami , vista l'assenza per problemi al ginocchio di Rafa Nadal. I possibili sfidanti sono il vincitore di Indian ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone maschile (9 Marzo). Eliminati Seppi - Tiafoe e Berdych. Avanza Stan Wawrinka : Si sono completati i match di primo turno nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Purtroppo arriva un’altra sconfitta per il Tennis italiano, che, dopo Matteo Berrettini, perde anche Andreas Seppi, che è stato battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che sarà dunque il prossimo avversario di Roger Federer. Tante comunque le eliminazioni eccellenti al primo turno. In una delle sfide più attese della giornata lo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del secondo turno della parte bassa del tabellone. Saltano molte teste di serie : Si è completato nella notte italiana il secondo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nel classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno sono finalmente entrate in gioco le Tenniste più quotate. Sul cemento outdoor californiano però molte giocatrici favorite sulla carta sono cadute. La wild card statunitense Jennifer Brady ad esempio elimina in tre set la quotata ...

Tennistavolo - Europei Under 21 Gondomar 2019 : nessun italiano accede al tabellone ad eliminazione diretta in singolare : Non giungono buone notizie per l’Italia da Gondomar, in Portogallo, dove sono in corso gli Europei Under 21 di Tennistavolo: nessuno degli azzurrini in gara riesce a staccare il pass per il tabellone ad eliminazione diretta in singolare, mentre in quattro su cinque sono ancora in corsa nel doppio. I quattro tornei sono ora allineati agli ottavi e domani si giocheranno due turni. Jamila Laurenti, Antonino Amato e Daniele Pinto sono usciti ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone maschile (8 Marzo). Iniziato il primo turno : E’ cominciato il primo Masters 1000 della stagione ad Indian Wells, con sfide valevoli per il primo turno. Scendeva in campo Matteo Berrettini e purtroppo il Tennista romano è stato sconfitto dall’americano Sam Querrey in tre set al termine di una bella battaglia, che alla fine ha premiato il Tennista di casa, che sarà dunque il prossimo avversario di Milos Raonic. Sarà, invece, l’americano Brian Fratangelo a sfidare Novak ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanza Venus Williams - fuori Eugenie Bouchard : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte alta del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: completati i 64mi dunque del classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno, che entreranno in gioco da domani. Sul cemento outdoor californiano Avanza la statunitense Venus Williams, mentre si ferma la canadese Eugenie Bouchard. Eliminazione eccellente è quella ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka. L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Alessandro Giannessi conquista l’accesso al tabellone principale. L’azzurro ha sconfitto Coppejans in due set : Buone notizie arrivano da San Paolo (Brasile) dove l’azzurro Alessandro Giannessi ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo sudamericano di Tennis. Sul rosso brasiliano il 28enne nativo di La Spezia ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il n.193 del mondo Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 20 minuti di partita. Giannessi va così ad aggiungersi a Paolo Lorenzi ed a Lorenzo Sonego già ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale. L’azzurro supera in due set il francese Hoang : Missione compiuta per Thomas Fabbiano. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Dubai (Emirati Arabi), superando 7-6 7-5 in 2 ore e 8 minuti di partita il francese Antoine Hoang (n.139 del mondo). Il pugliese ha mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi del confronto ed ha prevalso contro il transalpino, staccando il biglietto per il prossimo incontro che lo vedrà opposto allo spagnolo Fernando ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Simone Bolelli conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto il francese Maxime Janvier in due set : Missione compiuta per Simone Bolelli. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Marsiglia (Francia), superando con il punteggio di 6-4 7-5 il francese Maxime Janvier (n.227 ATP), che al primo turno aveva sorpreso il bielorusso Ilya Ivashka, numero 81 ATP e prima testa di serie delle qualificazioni, in 1 ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro si è imposto sfruttando in maniera impeccabile i passaggi a ...

Tennis - ATP New York 2019 : Andrea Arnaboldi fallisce l’ingresso nel tabellone principale : Non ce la fa Andrea Arnaboldi a centrare l’ingresso nel main draw del torneo ATP 250 di New York: l’azzurro è appena stato sconfitto dallo spagnolo Adrian Menendez, numero uno del seeding cadetto, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (7) in poco più di un’ora e mezza. Qualche rimpianto nella seconda frazione, quando l’italiano prima è andato a servire per il parziale sul 5-4 e poi ha avuto un set point nel corso del ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : è tempo della prova a squadre - tabellone Tennistico per eleggere la Nazione migliore : La giornata di domani dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, martedì 12 febbraio, sarà dedicata al team event, che prenderà il via sotto le luci dei riflettori della località svedese alle ore 16.00. Ma, di cosa si tratta esattamente? Dopo l’esordio con una fase sperimentale in concomitanza con i Mondiali 2005 di Bormio, la prova a squadre si svolge nella versione attuale sin dal 2011, e prevede in sostanza la disputa di una gara di ...