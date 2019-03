Mega festa di compleanno per Gollini | la fidanzata Giulia Provvedi e tanti amici-colleghi

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019)in pompa magna per Piergluigi: il portiere dell’Atalanta ha festeggiato insieme allaed aa Milano 24°in grande spolvero per Pierluigi. Il portiere dell’Atalanta ha scelto il Ristorante Oro di Milano per festeggiare il traguardo raggiunto. Il calciatore nerazzurro ha voluto circondarsi die dare vita ad un party anni 20 con musica dal vivo, balli scatenati etorta di. Arrivo in pompa magna per il festeggiato e la sua sexy, che sono giunti al locale in Ferrari. Allanon mancavano altri calciatori della Serie A come Leonardo Spinazzola, Matteo Pessina, Gianluca Mancini e Marco Varnier.>>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<

