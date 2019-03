Anticipazioni Beautiful | puntate americane dal 18 al 20 marzo | il bacio di Ridge e Taylor

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) La puntata americana ditrasmessa venerdì 15è stata caratterizzata dal ritorno di Thomas Forrester e del figlio Douglas a Los Angeles dopo la morte di Caroline. Tutta la famiglia li ha accolti con grande emozione, cercando di far sentire il loro calore in un momento tanto delicato. Sarà questo il punto di partenza degli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana a partire dal 18. Si tratterà di sole treconsecutive, in quanto giovedì 21 e 22la soap non andrà in onda per lasciare spazio al basket in onda sulla CBS. Detto ciò, la morte di Caroline sarà un duro colpo per i Forrester e gli Spencer, che piangeranno la giovane e talentuosa stilista. Tra i più provati per l'accaduto ci sarà Bill, che in passato con i suoi intrighi aveva finito per causare problemi nella vita sentimentale della nipote. Proprio lui l'aveva spinta a fingere di ...

